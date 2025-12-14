Лишился работы тренер, с которым «Динамо» вылетало из РПЛ

«Чертаново» из Второй лиги объявил об отставке главного тренера Сергея Чикишева.
Его место занял Илья Родькин, работавший ранее с юношескими командами академии.
«Благодарим Сергея Николаевича за истинный профессионализм, мудрость, терпение и заботу о наших воспитанниках: все эти годы в команде царила атмосфера, которая помогала развиваться и прогрессировать.
Цикл завершeн: Чикишев покидает ФК «Чертаново». Желаем крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения, Тренер!» – написали москвичи.
- 64-летний Чикишев возглавлял «Чертаново» 3 года.
- В минувшем сезоне Второй лиги «Чертаново» заняло в своей группе 11-е место из 15 команд.
- При Чикишеве «Динамо» в 2016 году вылетело из РПЛ.
Источник: телеграм-канал «Чертаново»