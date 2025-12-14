Лишился работы тренер, с которым «Динамо» вылетало из РПЛ

«Чертаново» из Второй лиги объявил об отставке главного тренера Сергея Чикишева.

Его место занял Илья Родькин, работавший ранее с юношескими командами академии.

«Благодарим Сергея Николаевича за истинный профессионализм, мудрость, терпение и заботу о наших воспитанниках: все эти годы в команде царила атмосфера, которая помогала развиваться и прогрессировать.

Цикл завершeн: Чикишев покидает ФК «Чертаново». Желаем крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения, Тренер!» – написали москвичи.