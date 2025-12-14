Введите ваш ник на сайте
Лишился работы тренер, с которым «Динамо» вылетало из РПЛ

Сегодня, 11:09
5

«Чертаново» из Второй лиги объявил об отставке главного тренера Сергея Чикишева.

Его место занял Илья Родькин, работавший ранее с юношескими командами академии.

«Благодарим Сергея Николаевича за истинный профессионализм, мудрость, терпение и заботу о наших воспитанниках: все эти годы в команде царила атмосфера, которая помогала развиваться и прогрессировать.

Цикл завершeн: Чикишев покидает ФК «Чертаново». Желаем крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения, Тренер!» – написали москвичи.

  • 64-летний Чикишев возглавлял «Чертаново» 3 года.
  • В минувшем сезоне Второй лиги «Чертаново» заняло в своей группе 11-е место из 15 команд.
  • При Чикишеве «Динамо» в 2016 году вылетело из РПЛ.

Источник: телеграм-канал «Чертаново»
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Чертаново Динамо Чикишев Сергей
рылы
1765701010
тупой заголовок. он всего-лишь исполнял обязанности в последних трёх турах и ничего поделать уже не смог. на самом деле динамо в пердив тогда отправил кобелев.
Ответить
evgen64
1765701616
Вспомнили невспоминаемых.
Ответить
Интерес
1765711321
Все уже забыли о нём,"и вот опять"...
Ответить
