Сергей Чикишев
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Чикишев
|Команда
|Чертаново
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|31 января 1961
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Чикишев
|Команда
|Чертаново
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|31 января 1961
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Чертаново
|20
|11
|6
|3
|Дата
|Матч
|15.07.2022
|Чертаново
|5 : 0
|Знамя Труда
|24.07.2022
|Торпедо Вл
|1 : 2
|Чертаново
|31.07.2022
|Чертаново
|1 : 2
|Спартак К
|06.08.2022
|Тверь
|0 : 2
|Чертаново
|10.08.2022
|Чертаново
|2 : 2
|Динамо Вг
|14.08.2022
|Торпедо-2
|3 : 1
|Чертаново
|21.08.2022
|Чертаново
|1 : 0
|Химик
|28.08.2022
|Динамо-2
|1 : 3
|Чертаново
|06.11.2022
|Чертаново
|2 : 1
|Муром
|18.09.2022
|Текстильщик
|2 : 0
|Чертаново
|22.09.2022
|Чертаново
|0 : 1
|Торпедо Вл
|26.09.2022
|Спартак К
|4 : 0
|Чертаново
|01.10.2022
|Чертаново
|0 : 0
|Тверь
|08.10.2022
|Динамо Вг
|0 : 3
|Чертаново
|16.10.2022
|Чертаново
|2 : 1
|Торпедо-2
|19.10.2022
|Химик
|1 : 6
|Чертаново
|24.10.2022
|Чертаново
|2 : 2
|Динамо-2
|10.09.2022
|Муром
|4 : 2
|Чертаново
|09.11.2022
|Чертаново
|1 : 0
|Текстильщик
|13.11.2022
|Знамя Труда
|0 : 3
|Чертаново