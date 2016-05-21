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    Сергей Чикишев

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Чикишев
    Команда Чертаново
    Гражданство Россия
    Дата рождения 31 января 1961
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