Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сергей Чикишев - статистика

Россия
31 января 1961 (65)
Тренер
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Чертаново
28
8
12
8
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Енисей-М
2 : 2
02.11.2025
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Чертаново
1 : 1
26.10.2025
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
19.10.2025
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 1
12.10.2025
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Коломна
2 : 3
05.10.2025
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Чертаново
4 : 0
28.09.2025
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Луки-Энергия
2 : 0
21.09.2025
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Чертаново
1 : 2
14.09.2025
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Космос
2 : 0
07.09.2025
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Чертаново
2 : 4
31.08.2025
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Иркутск
2 : 1
24.08.2025
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Череповец
0 : 4
10.08.2025
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Спартак-2
2 : 0
03.08.2025
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
4 : 0
27.07.2025
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Балтика-2
3 : 3
02.07.2025
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 2
28.06.2025
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Тверь
2 : 2
22.06.2025
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
1 : 1
15.06.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Сатурн
4 : 2
07.06.2025
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Чертаново
1 : 0
01.06.2025
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Зенит-2
1 : 0
26.05.2025
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Чертаново
0 : 1
18.05.2025
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Динамо Вг
5 : 0
11.05.2025
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Чертаново
0 : 1
04.05.2025
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Чертаново
3 : 1
20.04.2025
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Чертаново
3 : 1
12.04.2025
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Звезда
2 : 2
06.04.2025
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Чертаново
1 : 0
30.03.2025
Енисей-М
Главные новости
ФотоОпределен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
21:37
ФотоВинисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
10
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
8
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
2
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
11
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+