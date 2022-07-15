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    Сергей Чикишев - статистика

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Николаевич
    Фамилия Чикишев
    Команда Чертаново
    Гражданство Россия
    Дата рождения 31 января 1961
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    02.04.2023 Балтика-БФУ 1 : 4 Чертаново Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
    08.04.2023 Чертаново 1 : 1 Зоркий Россия. Вторая лига. Группа 2, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Чертаново 32 12 6 14
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.07.2022 Чертаново 5 : 0 Знамя Труда
    24.07.2022 Торпедо Вл 1 : 2 Чертаново
    31.07.2022 Чертаново 1 : 2 Спартак К
    06.08.2022 Тверь 0 : 2 Чертаново
    10.08.2022 Чертаново 2 : 2 Динамо Вг
    14.08.2022 Торпедо-2 3 : 1 Чертаново
    21.08.2022 Чертаново 1 : 0 Химик
    28.08.2022 Динамо-2 1 : 3 Чертаново
    06.11.2022 Чертаново 2 : 1 Муром
    18.09.2022 Текстильщик 2 : 0 Чертаново
    22.09.2022 Чертаново 0 : 1 Торпедо Вл
    26.09.2022 Спартак К 4 : 0 Чертаново
    01.10.2022 Чертаново 0 : 0 Тверь
    08.10.2022 Динамо Вг 0 : 3 Чертаново
    16.10.2022 Чертаново 2 : 1 Торпедо-2
    19.10.2022 Химик 1 : 6 Чертаново
    24.10.2022 Чертаново 2 : 2 Динамо-2
    10.09.2022 Муром 4 : 2 Чертаново
    09.11.2022 Чертаново 1 : 0 Текстильщик
    13.11.2022 Знамя Труда 0 : 3 Чертаново
    02.04.2023 Балтика-БФУ 1 : 4 Чертаново
    08.04.2023 Чертаново 1 : 1 Зоркий
    13.04.2023 Енисей-М 0 : 0 Чертаново
    22.04.2023 Чертаново 0 : 0 Ленинградец
    29.04.2023 Луки-Энергия 0 : 0 Чертаново
    05.05.2023 Чертаново 0 : 0 Звезда
    10.05.2023 Зоркий 0 : 0 Чертаново
    15.05.2023 Чертаново 0 : 0 Енисей-М
    21.05.2023 Ленинградец 0 : 0 Чертаново
    28.05.2023 Чертаново 0 : 0 Луки-Энергия
    04.06.2023 Звезда 0 : 0 Чертаново
    10.06.2023 Чертаново 0 : 0 Балтика-БФУ
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