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«Динамо» подтвердило увольнение Кобелева

10 мая 2016, 16:17
27

Сегодня стало известно об увольнении главного тренера столичного «Динамо» Андрея Кобелева. Руководство клуба подтвердило это.

«В связи с неудовлетворительными спортивными результатами команды в текущем сезоне руководством «Динамо» принято решение о расторжении контракта с главным тренером клуба Андреем Кобелевым по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Чикишев, в последние годы успешно работавший с молодежной командой клуба. Резервистов возглавит Кирилл Новиков, ранее помогавший в дубле Сергею Чикишеву.

ФК «Динамо» благодарит Андрея Николаевича Кобелева за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Трансферы Динамо Кобелев Андрей Чикишев Сергей
Комментарии (27)
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Kupid
1462886432
Зря уволили. Лучше бы дали доработать. все равно только 3 игры осталось.
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NEYMAR DYNAMO MOSKOW
1462886771
за 3.0 от спартака ?
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Spartak Moscow Official
1462887191
Спартак отправил Кобелева в отставку. То есть поучавствовал в развале динамо. Молодец, Дмитрий Анатольевич !
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Диктор
1462887540
При чем тут вообще Кобелев-все вопросы к руководству клуба и трансферной политики.Что они хотят юнцами чемпионат выиграть??????
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vladimir-7
1462891149
Ну и зря Андрея Кобелева отстранили, кого поставите,нужно было дать возможность тренеру поработать с командой, а не ждать от него волшебства и сразу сделать команду лидером ПФЛ. Сожалею, команда стала показывать свою игру, а руководству надо биться за отстранение судей,а не тренера Динамо.
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vlalvl
1462891374
Не удалось второе пришестие!
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koka7751
1462892896
Денисова в "Кайрат", там Андрюха ждёт.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1462894398
В 2006 году спас команду от вылета , а в 2008 довел до третьего места и право участвовать в Лиге чемпионов. С таким нынешним составом и странной работой судей ему удалось пока удержаться от зоны вылета. Новый тренер не исправит положение.
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meiram
1462897644
Наверное тот кто уволил Черчесова должен тоже быть уволенным и это будет справедливо, потому что угробили хорошую команду и ответственность лежит на руководстве, которые приняли неадекватные сумбурные решения!
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alp
1462900290
Кобелева жалко... второй раз наступил на грабли...... ну а динамо уже давно заслужило пройти очищение в фнл.
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