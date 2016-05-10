«Динамо» подтвердило увольнение Кобелева

Сегодня стало известно об увольнении главного тренера столичного «Динамо» Андрея Кобелева. Руководство клуба подтвердило это.

«В связи с неудовлетворительными спортивными результатами команды в текущем сезоне руководством «Динамо» принято решение о расторжении контракта с главным тренером клуба Андреем Кобелевым по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Чикишев, в последние годы успешно работавший с молодежной командой клуба. Резервистов возглавит Кирилл Новиков, ранее помогавший в дубле Сергею Чикишеву.

ФК «Динамо» благодарит Андрея Николаевича Кобелева за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба.