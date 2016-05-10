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    Кобелев покинул «Динамо»

    На сегодняшнем собрании игрокам «Динамо» объявлено о смене главного тренера. На место покинувшего свой пост Андрея Кобелева исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Чикишев, ранее возглавлявшим молодежную команду клуба.

    55-летний Чикишев будет работать с командой как минимум до конца текущего чемпионата. Ранее он работал в «Тюмени» и «Иртыше» (Омск), с января 2011 года является тренером молодежной команды «Динамо».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.05.2016 15:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 мая 2016, 16:09

      а смысл? осталось три тура или они думают все три выиграть. смех! переходняки им гарантированы

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100622

      zigbert 10 мая 2016, 16:07

      Тут дело не в тренере.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 10 мая 2016, 15:49

      Пример "Мордовии" оказался заразителен. Только бомба два раза "в одного воронина" не падает. И опять же пожуем - удивим... может, теперь все будет Чики?
      ... или пуки?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      ильиных 10 мая 2016, 15:46

      Туда сюда смешные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 10 мая 2016, 15:44

      Поменяли структуру и вот результат,понакупали в свое время у анжи всех футболистов и вот он результат,не справились с финансовыми аппетитами футболистов

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 мая 2016, 15:38

      Вот маразм -при чем тут Кобелев ???????

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 10 мая 2016, 15:38

      Не могли дать даработать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      byniki 10 мая 2016, 15:38

      с таким составом и из фнл вылетят

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17776

      ilichkadr 10 мая 2016, 15:37

      Да уж...кому-то очень хочется отправить Динамо в ФНЛ)))

      1
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