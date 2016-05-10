Кобелев покинул «Динамо»

На сегодняшнем собрании игрокам «Динамо» объявлено о смене главного тренера. На место покинувшего свой пост Андрея Кобелева исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Чикишев, ранее возглавлявшим молодежную команду клуба.

55-летний Чикишев будет работать с командой как минимум до конца текущего чемпионата. Ранее он работал в «Тюмени» и «Иртыше» (Омск), с января 2011 года является тренером молодежной команды «Динамо».