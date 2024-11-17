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    • Глушаков назвал позицию, которую «Спартаку» нужно усилить зимой

    Глушаков назвал позицию, которую «Спартаку» нужно усилить зимой

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что красно-белым нужно пополниться центральным защитником в зимнее трансферное окно.

    «Какие позиции «Спартаку» нужно усилить предстоящей зимой? Центрального защитника точно нужно еще одного купить. Абена не особо, мне кажется. Если Литвинов выпадает, кто будет его заменять? Есть Чернов и Дуарте, но этого мало», – сказал Глушаков.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    17.11.2024 17:35
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    Комментарии (28)
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    Desma
    1731854681
    Дениске пора в советчики к Деяну, на отдельную зарплату.
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    andr45
    1731854836
    Столько лет в футболе, а ничего не смыслит в нем( «Спартаку» нужен правый защитник вместо джикиевской шестерки и интриганчика, над которым все соперники смеются и центральный нападающий)
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    ...уефан
    1731855680
    ...смотря, какие задачи на самом деле, а не для медиа, поставлены клубом команде. Исходя из этого, а не из бла-бла-бла, уже решать где усилять или пошло оно всё нахер и так сойдёт...
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    САДЫЧОК
    1731858793
    Нужен 1. Хороший тренер 2. Нападающий уровня Кордоба 3 Левый защитник ( Рябчук это уровень Пердива), да и правый защитник 4. Центральный полузащитник, вместо никакущего Умярова!
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    Литейный 4 (returned)
    1731860613
    Только укрепление ручного судейского корпуса позволит Спартаку зацепиться за 6 место. Гыгыгы
    Ответить
    Питерский князь
    1731861868
    Нужно вернуть Абаскаля!
    Ответить
    Хулиганин
    1731864835
    Нужно усилить позицию фейс-контроля на входе. Чтобы всякие Андреевы, Селюки и прочие не просачивались.
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    FWSPM
    1731867475
    центр решает все...вот туда и нужно усиление в первую очередь ну и правый защитник конечно.
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    Борис34684
    1731904895
    Судя по последним матчам у Спартака игра устаканивается, тренеру надо дать поработать и не мешать ему.
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    #Za_Spartak
    1732044354
    1) Литвинов не является центр.защитником, он полузащитник. Но Станкович ставит его в основу, несмотря на то, что тот много косячит. 2) Справа может сыграть Томаш Тавареш,вместо Денисова(который находиться в аренде) . Томаш хороший игрок.
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