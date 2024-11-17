Глушаков назвал позицию, которую «Спартаку» нужно усилить зимой

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что красно-белым нужно пополниться центральным защитником в зимнее трансферное окно.

«Какие позиции «Спартаку» нужно усилить предстоящей зимой? Центрального защитника точно нужно еще одного купить. Абена не особо, мне кажется. Если Литвинов выпадает, кто будет его заменять? Есть Чернов и Дуарте, но этого мало», – сказал Глушаков.

В основной обойме «Спартака» сейчас есть пять центральных защитников: Срджан Бабич, Руслан Литвинов, Алексис Дуарте, Никита Чернов и Миенти Абена.

«Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 28 очками после 15 матчей.

По числу пропущенных голов красно-белые занимают сейчас 4-е место в лиге. Соперники поразили ворота «Спартака» 12 раз в этом сезоне РПЛ. Меньше пропустили только «Краснодар» (7 мячей), «Зенит (7) и ЦСКА (10).

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