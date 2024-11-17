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    • Сибскана из «Амкала» – «Динамо»: «Ну и кто теперь квадробер?»

    Сибскана из «Амкала» – «Динамо»: «Ну и кто теперь квадробер?»

    Полузащитник «Амкала» Андрей «Сибскана» Алешин дал комментарий после матча с «Динамо».

    Медийная команда обыграла московский клуб в товарищеском матче со счетом 3:2. Встреча проходила на «ВТБ Арене».

    Андрей Сметанин называл «Амкал» квадроберами. Доказали сегодня обратное?

    – Ну и кто квадроберы? (смеется). Уважаемый футболист просто полез не в ту степь. Все-таки накидывать приятно, но надо это делать профессиональнее. Когда-то он говорил позднее, что у нас нет шансов, то это уже солидно. Но прогноз не удался, мы были заряжены. А победа – приятный бонус.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2024 21:19
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    Комментарии (4)
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    Айболид
    1731869115
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    qwertyйцукен
    1731870033
    Спикер Госдуры Воллдин -----квадроберы это проект запущеный Западом , для расчеловечествования. Вот оно чо.
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    яцык
    1731911463
    ну и зачем вот этот зашквар?
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