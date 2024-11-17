Сибскана из «Амкала» – «Динамо»: «Ну и кто теперь квадробер?»

Полузащитник «Амкала» Андрей «Сибскана» Алешин дал комментарий после матча с «Динамо».

Медийная команда обыграла московский клуб в товарищеском матче со счетом 3:2. Встреча проходила на «ВТБ Арене».

– Андрей Сметанин называл «Амкал» квадроберами. Доказали сегодня обратное?

– Ну и кто квадроберы? (смеется). Уважаемый футболист просто полез не в ту степь. Все-таки накидывать приятно, но надо это делать профессиональнее. Когда-то он говорил позднее, что у нас нет шансов, то это уже солидно. Но прогноз не удался, мы были заряжены. А победа – приятный бонус.

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