Глушакову не нравятся трансферы «Спартака»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков недоволен последними трансферами клуба.

«Почему сейчас в «Спартаке» находятся Маркиньос, Абена, Мангаш? Не понимаю. Барко и Угальде – нормальные трансферы. А по Маркиньосу, Абене, Мангашу – не понимаю. Может, они не раскрылись ещe? Но для меня это загадка, на данный момент они не показывают той игры, которую должны показывать за такие деньги.

Виллиан Жозе? Кто это вообще? А, тот нападающий! Ну, где-то он забил, когда-то играл. Но сейчас я его вообще не вижу», – сказал Глушаков.

У «Спартака» 2-й по стоимости состав в РПЛ.

Команда идет на 5-м месте.

Ближайший соперник – «Локомотив» (23 ноября).

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