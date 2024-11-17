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    Глушакову не нравятся трансферы «Спартака»

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков недоволен последними трансферами клуба.

    «Почему сейчас в «Спартаке» находятся Маркиньос, Абена, Мангаш? Не понимаю. Барко и Угальде – нормальные трансферы. А по Маркиньосу, Абене, Мангашу – не понимаю. Может, они не раскрылись ещe? Но для меня это загадка, на данный момент они не показывают той игры, которую должны показывать за такие деньги.

    Виллиан Жозе? Кто это вообще? А, тот нападающий! Ну, где-то он забил, когда-то играл. Но сейчас я его вообще не вижу», – сказал Глушаков.

    • У «Спартака» 2-й по стоимости состав в РПЛ.
    • Команда идет на 5-м месте.
    • Ближайший соперник – «Локомотив» (23 ноября).

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    17.11.2024 14:54
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    Комментарии (15)
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    Литейный 4 (returned)
    1731848126
    Спартак это Клондайк для агентов, которые желают впарить свой неликвид. Гыгыгы
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    Интерес
    1731852068
    Вот когда продашь знаменитые баньку и самогонный подпольный заводик,тогда купишь "Спартак" и наведёшь там порядок с трансферами.
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    subbotaspartak
    1731853830
    Ага, накажи их...
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    andr45
    1731859059
    «Почему сейчас в «Спартаке» находятся Маркиньос?» По Маркиньосу могу сказать, что он один самых техничных, умных и, самое главное, трудоспособных и трудолюбивых игроков «Спартака». Фланговые же его передачи, как правило, нацеленные и острые. И не его беда, что они не всегда реализуются игроками «Спартака». Например, Маркиньос в игре с «Акроном» выиграл 75% единоборств, 7 из 9-ти удачных обводок, 7 из 7 удачных ТТД в штрафной, 3 из 4-х точных навесов, 2 из 2-х ключевых передач, Но я понимаю Глушакова-интригана. Ему джикиевская шестерка и интриганчик бездарный Зиньковский милее) Одного поля ягоды)
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    andr45
    1731859139
    «Почему сейчас в «Спартаке» находятся Абена?» А вот мнение об Абене Шалимова: «Мне кажется, Абена сейчас самый быстрый центральный защитник в РПЛ. Я не видел, чтобы центральный защитник не проигрывал нападающему, когда идет передача за спину. Абена – силовой. Кордоба с Абеной ни разу не развернулся. Был один только раз, когда Абена упал. Он не дал ему развернуться. Кордоба все мячи принял, это да, но не развернулся. Я считаю, что Абена с ним справился» Но я понимаю Глушакова-интригана. Ему джикиевская шестерка и интриганчик бездарный Литвинов милее) Одного поля ягоды)
    Ответить
    andr45
    1731862155
    «Гениальная сделка «Зенита». Купили 17-летнего вундеркинда из Бразилии  17-летний Педро дос Сантос переходит в Санкт-Петербург за 9 млн евро — и это просто гениальная сделка от менеджмента сине-бело-голубых. Они за гроши взяли талант, за которым пристально следили многие клубы.» СЕЗОН 2024-25 Матчей всего…….……………….11 Матчей в основе………………….4 Матчей на замену….…………...7 Матчи заменен………………...….4 Минут на поле………….…….…418 Голы всего…...……………....………1 СПРАВОЧНО: Наш пухленький Жозе, обошедшийся в 1,9 млн.евро, тоже забил 1 гол) Неликвилд понимаешь ли)
    Ответить
    andr45
    1731862250
    А трансферы «Zenitе» Глушакову нравятся? АРТУР По данным издания UOL, сумма трансфера игрока составила 15 миллионов евро, еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.  СЕЗОН 2024-25 Матчей всего……………..………..9 Матчей в основе………………….1 Матчей на замену…….………...8 Матчи заменен………………...….2 Минут на поле………………….226 Голы всего…...……………...………1 СПРАВОЧНО: Наш пухленький Жозе, обошедшийся в 1,9 млн.евро, тоже забил 1 гол) Неликвилд понимаешь ли)
    Ответить
    andr45
    1731862515
    За Маркиньеса «Спартак» отдал 5 млн. евро, за Абену - 1,5 млн.евро Педро и Артур обошлись «Zenitе» в какие-то 27 млн. евро) И это, не считая 10 млн.евро за самого СОБОЛЕВА))) ИТОГО ТРИДЦАТЬ СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ЕВРО) Какой ЛИКВИД))) ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ПОКЛОННИКОВ «ZENITE»
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    FWSPM
    1731865223
    Трансферы Спартака никому не нравятся уже лет 7 примерно с тех пор как ты и твои подельники развалили чемпионскую команду. Привозят постоянно какой то неликвид. Но что поделать таковы реалии. Вот малолетние болельщики газпрема и живут с постоянным чувством стыда по этому поводу.
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    andr45
    1731866078
    “Виллиан Жозе? Кто это вообще?” Пухленький нападающий, за которого отдали 1,9 млн. евро и забивший ОДИН гол) Столько же, сколько звёзды «Zenitе» - Пердо и Артур, стоимостью 27 илн.евро Виллиан забил больше, рассейская звезда «Zenitе» десятимиллионный Соболев,не забивший ни одного гола) Какие у тебя еще вопросы, Дениска?
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