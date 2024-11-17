Дед Арсена Адамова заявил, что «Зенит» отправил игрока в аренду в «Ахмат» недобровольно

Дедушка защитника «Ахмата» Арсена Адамова Хайдар Алханов сообщил, что футболист летом не хотел покидать «Зенит».

«Арсен – футболист «Зенита». Они его отдали в аренду в «Ахмат» недобровольно. Попросили, и пришлось уйти в аренду.

Я надеюсь, что по окончании сезона Арсен вернeтся в свой родной клуб «Зенит». У него ещe контракт на полтора года», – сказал Алханов.

Арсен принадлежит «Зениту» с 2022 года, когда его купили у «Урала».

Адамов забил «Зениту» в последнем туре РПЛ.

Арсен стоит 1,8 миллиона евро.

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