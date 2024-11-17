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    • Дед Арсена Адамова заявил, что «Зенит» отправил игрока в аренду в «Ахмат» недобровольно

    Дед Арсена Адамова заявил, что «Зенит» отправил игрока в аренду в «Ахмат» недобровольно

    Дедушка защитника «Ахмата» Арсена Адамова Хайдар Алханов сообщил, что футболист летом не хотел покидать «Зенит».

    «Арсен – футболист «Зенита». Они его отдали в аренду в «Ахмат» недобровольно. Попросили, и пришлось уйти в аренду.

    Я надеюсь, что по окончании сезона Арсен вернeтся в свой родной клуб «Зенит». У него ещe контракт на полтора года», – сказал Алханов.

    • Арсен принадлежит «Зениту» с 2022 года, когда его купили у «Урала».
    • Адамов забил «Зениту» в последнем туре РПЛ.
    • Арсен стоит 1,8 миллиона евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings

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    17.11.2024 11:52
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    Комментарии (5)
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    DOCTOR PENALTY
    1731834422
    Не важно что сказал дедушка, главное, что прабабушка эту аренду согласовала. )
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    рылы
    1731836210
    забавно было в последней игре, когда адамов забил адамову.
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    Айболид
    1731843665
    Скажите "дедушке" , что "попросили" и "заставили" - это таки две большие разницы .
    Ответить
    FWSPM
    1731844754
    Хотел на лавке сидеть но пришлось идти зарплату отрабатывать
    Ответить
    FWSPM
    1731844928
    Насчет родного клуба зенит это вобще ржачь. Он как раз сейчас и находится в своем родном клубе куда ты его по блату и пристроил в свое время
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