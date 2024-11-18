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    • Глушаков дал рекомендацию для российских игроков по условиям отъезда в Европу

    Глушаков дал рекомендацию для российских игроков по условиям отъезда в Европу

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что российским игрокам стоит уезжать только в те европейские клубы, которые выступают в еврокубках.

    «Есть ли смысл российским игрокам уезжать в европейские чемпионаты, но не в топовые команды, как это сделал Федор Чалов? ПАОК, допустим, неплохая команда. Они выигрывали свой чемпионат, играют в еврокубках. Если команда участвует в еврокубках, то порекомендую российским игрокам туда уезжать», – сказал Глушаков.

    • 37-летний Глушаков за карьеру провел 25 матчей в еврокубках в составах «Локомотива» и «Спартака».
    • Он играл только за одну иностранную команду – армянский «Урарту» – во второй половине сезона-2023/24.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    18.11.2024 07:47
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1731906085
    Ну если человек аж за арменоидов играл, стоит прислушаться к советам. )
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    ilich55
    1731910785
    Дениска начал советы раздавать. Не иначе к дембелю готовится..........
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    Питерский князь
    1731923550
    Он был капитаном петухов. Может давать советы, про попу, в тазике с холодной водой, после работы. :))))
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    Интерес
    1731930866
    Я бы посмотрел,куда бы все они "уехали",если бы им не платили незаслуженно-высокую "зряплату"...Смешные кадры.Пять выбрались,полтора едва-едва играют.
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