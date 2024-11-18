Глушаков дал рекомендацию для российских игроков по условиям отъезда в Европу

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что российским игрокам стоит уезжать только в те европейские клубы, которые выступают в еврокубках.

«Есть ли смысл российским игрокам уезжать в европейские чемпионаты, но не в топовые команды, как это сделал Федор Чалов? ПАОК, допустим, неплохая команда. Они выигрывали свой чемпионат, играют в еврокубках. Если команда участвует в еврокубках, то порекомендую российским игрокам туда уезжать», – сказал Глушаков.

37-летний Глушаков за карьеру провел 25 матчей в еврокубках в составах «Локомотива» и «Спартака».

Он играл только за одну иностранную команду – армянский «Урарту» – во второй половине сезона-2023/24.

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