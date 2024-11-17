Ловчев высказался о матчах сборной России с Брунеем и Сирией

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о матчах России против Брунея и Сирии.

Команда Валерия Карпина обыграла Бруней со счетом 11:0. 19 ноября сборная встретится с Сирией.

– Честно говоря, не смотрел матч с Брунеем. В это время был в Норильске, меня попросили несколько дней потренировать медийную команду. Поэтому когда матч сборной начинался, я как раз был занят. Но в целом мне неинтересно это было. Наверное, это оскорбительно – играть с Брунеем. Но осуждать РФС не надо. Это же политика. Надо показать, что с нами можно играть, какие-то договоренности с ФИФА есть. По поводу Сирии сказать особо нечего. Не знаю, как они играют, что за футболисты приедут. Безусловно, Сирия сильнее Брунея, тут без вопросов.

– Будете ли смотреть?

– Наверное, да. Сейчас вот отогреюсь только после Норильска.

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