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    Ловчев назвал грубейшую ошибку «Спартака»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев порассуждал об уходе из клуба нападающего Виллиана Жозе.

    Сегодня «Спартак» объявил о расторжении с ним контракта по взаимному согласию.

    «Виллиан Жозе запомнился только своим голом со штрафного в ворота «Динамо».

    Знаете, в мое время тренер занимался абсолютно всем – и защитниками, и нападающими, и так далее. Это сейчас есть тренер по вратарям, защитникам, нападающим. Но раньше все было иначе.

    В «Спартаке» долгое время был Николай Петрович Старостин, и понятно было, что без его разрешения тот или иной игрок, как Виллиан Жозе, появиться в клубе не мог.

    Помню, как Никита Павлович Симонян приглашал меня в «Спартак». Это было, когда мы встретились в саунах. Тогда он мне сказал: «Женя, мы за тобой внимательно наблюдаем, хотим тебя пригласить».

    В тот момент травму ахилла получил большой футболист Крутиков, и клубу нужно было точечно усилиться. Если бы я пришел в «Спартак» такой бочкой, как Виллиан Жозе, меня бы близко к Тарасовке не подпустили.

    Трансфер бразильца в московский клуб был грубейшей ошибкой«, – считает Ловчев.

    • «Спартак» летом купил Жозе у «Бетиса» за 2 млн евро.
    • Его статистика: 13 матчей, 1 гол.
    • Ожидается, что бразилец вернется на родину и присоединится к клубу «Баия».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    14.01.2025 19:19
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    Комментарии (5)
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    andr45
    1736874097
    ЛОВЧЕВ «Знаете, в мое время, когда я вывел «Спартак» в первый дивизион, тренер занимался абсолютно всем»
    Ответить
    NewLife
    1736874987
    Напрашивается на работу экскурсоводом в музей Спартака)))
    Ответить
    zigbert
    1736875009
    Ловчев как всегда хочет подчеркнуть свою значимость.
    Ответить
    Кривая да нелёгкая
    1736876752
    В свинарне все так и происходит не как у людей
    Ответить
    ...уефан
    1736877343
    ...эх, бывалыча! Не то, что теперича!)...
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