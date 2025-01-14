Ловчев назвал грубейшую ошибку «Спартака»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев порассуждал об уходе из клуба нападающего Виллиана Жозе.

Сегодня «Спартак» объявил о расторжении с ним контракта по взаимному согласию.

«Виллиан Жозе запомнился только своим голом со штрафного в ворота «Динамо».

Знаете, в мое время тренер занимался абсолютно всем – и защитниками, и нападающими, и так далее. Это сейчас есть тренер по вратарям, защитникам, нападающим. Но раньше все было иначе.

В «Спартаке» долгое время был Николай Петрович Старостин, и понятно было, что без его разрешения тот или иной игрок, как Виллиан Жозе, появиться в клубе не мог.

Помню, как Никита Павлович Симонян приглашал меня в «Спартак». Это было, когда мы встретились в саунах. Тогда он мне сказал: «Женя, мы за тобой внимательно наблюдаем, хотим тебя пригласить».

В тот момент травму ахилла получил большой футболист Крутиков, и клубу нужно было точечно усилиться. Если бы я пришел в «Спартак» такой бочкой, как Виллиан Жозе, меня бы близко к Тарасовке не подпустили.

Трансфер бразильца в московский клуб был грубейшей ошибкой«, – считает Ловчев.