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    Семин высказался об уходе Вендела из «Зенита»

    Юрий Семин дал комментарий по поводу летнего трансфера Вендела из «Зенита» в «Ботафого».

    «Вендел отыграл пять лет в «Зените». Для бразильца это чересчур большой срок. Он уже устал от команды.

    Но Вендел хорошо отработал свой контракт с «Зенитом», очень качественно. Бразилец принес много пользы команде.

    И футболисту бесспорно нужны перемены, которые настанут этим летом», – сказал Семин.

    • В активе Вендела 2 гола и 11 ассистов в 19 матчах этого сезона.
    • Игрок «Зенита» стоит 20 миллионов евро.
    • Он не хотел возвращаться в Россию после отпуска.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    Spartak_forv@
    1737468306
    Ну вообще Палыч прав.Бразильцы даже в грандах чаще всего по 3-4 года зажигают,если не меньше,а потом начинают валять дурака,если не уходят
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    Кривая да нелёгкая
    1737469815
    Совершенно верно
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    ...короче
    1737470198
    ... всё сказанное, можно сократить до минимума - "Уходит? И хер с ним!"...
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