Семин высказался об уходе Вендела из «Зенита»

Юрий Семин дал комментарий по поводу летнего трансфера Вендела из «Зенита» в «Ботафого».

«Вендел отыграл пять лет в «Зените». Для бразильца это чересчур большой срок. Он уже устал от команды.

Но Вендел хорошо отработал свой контракт с «Зенитом», очень качественно. Бразилец принес много пользы команде.

И футболисту бесспорно нужны перемены, которые настанут этим летом», – сказал Семин.