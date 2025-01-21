Семин высказался об уходе Вендела из «Зенита»

Юрий Семин дал комментарий по поводу летнего трансфера Вендела из «Зенита» в «Ботафого».
«Вендел отыграл пять лет в «Зените». Для бразильца это чересчур большой срок. Он уже устал от команды.
Но Вендел хорошо отработал свой контракт с «Зенитом», очень качественно. Бразилец принес много пользы команде.
И футболисту бесспорно нужны перемены, которые настанут этим летом», – сказал Семин.
- В активе Вендела 2 гола и 11 ассистов в 19 матчах этого сезона.
- Игрок «Зенита» стоит 20 миллионов евро.
- Он не хотел возвращаться в Россию после отпуска.