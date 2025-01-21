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    • Канчельскис назвал команду, которая выиграет РПЛ в этом сезоне

    Канчельскис назвал команду, которая выиграет РПЛ в этом сезоне

    Андрей Канчельскис сделал заявление о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

    • После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар».
    • «Зенит» идет на 2-м месте, уступая только по дополнительным показателям.
    • Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).

    «Думаю, уже можно сказать: «Поздравляем «Зенит» с 7-м чемпионством подряд». Не верю, что они не станут чемпионами в нынешнем сезоне – можно уже везти золотые медали в Санкт-Петербург.

    У нас в чемпионате борьба идет за второе место, а за первое борется лишь одна команда. Я еще в начале сезона сказал, что чемпион не изменится», – отметил Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (13)
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    Spartak_forv@
    1737472575
    Читается:уже можно наливать.Канчельскису лишь бы повод найти выпить.Сегодня вот за чемпионство Зенита
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    TIMOTHY
    1737473048
    Потому что самый сильный наш Зенит
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    ...короче
    1737473054
    ...мне интересна реакция всех этих экспертов говорунов, которые уже стопроцентно отдали чемпионство Зениту, если предложить им сделать ставку на это чемпионство, скажем лямов эдак в 50р...
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    val69
    1737473309
    Провидец, бл... Медальки изготовили ещë в августе...
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    Номэд
    1737473897
    Да блохастые на десять лет вперёд пошили и майки и наштамповали золотых медалей.
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    Цугундeр
    1737474048
    На истину, сказанную всуе, сбежались все розовощёкие невротики ..)
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    Fju-2
    1737474266
    Видимо Канчельскис про инаугурацию Трампа не слышал)
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    R_a_i_n
    1737476162
    Зениту купили абонемент на чемпионства на много лет вперёд!
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    Тинез Розоп
    1737478302
    Это будет самое интересное окончание чемпионата. Если мы продолжим так играть , то увидим сколько в судействе Карасей. Любыми путями к столетию пойдут, грязи будет много…
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