Канчельскис назвал команду, которая выиграет РПЛ в этом сезоне

Андрей Канчельскис сделал заявление о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар».

«Зенит» идет на 2-м месте, уступая только по дополнительным показателям.

Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31).

«Думаю, уже можно сказать: «Поздравляем «Зенит» с 7-м чемпионством подряд». Не верю, что они не станут чемпионами в нынешнем сезоне – можно уже везти золотые медали в Санкт-Петербург.

У нас в чемпионате борьба идет за второе место, а за первое борется лишь одна команда. Я еще в начале сезона сказал, что чемпион не изменится», – отметил Канчельскис.