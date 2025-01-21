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    Стало известно будущее Зделара в ЦСКА

    Опорный полузащитник Саша Зделар может покинуть ЦСКА текущей зимой.

    Обе стороны готовы к прекращению сотрудничества уже сейчас.

    «Зделар хочет покинуть ЦСКА зимой и общается со многими агентами, которые могли бы помочь ему с новой командой.

    ЦСКА не против отпустить его, потому что в рамках схемы и планов развития Сашу не воспринимают в качестве основного игрока», – сообщил источник.

    • Рыночная стоимость серба – 4 миллиона евро.
    • В этом сезоне Зделар провел 21 матч и сделал 1 ассист.
    • Его контракт с ЦСКА истекает 30 июня. В нем есть опция продления на год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    Чермындыр
    1737468079
    Давно пора пинка под зад ему дать. Бестолковый совершенно
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    VVM1964
    1737469285
    3долара цена ему - может с фамилией надо "поработать" )))
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