Стало известно будущее Зделара в ЦСКА

Опорный полузащитник Саша Зделар может покинуть ЦСКА текущей зимой.
Обе стороны готовы к прекращению сотрудничества уже сейчас.
«Зделар хочет покинуть ЦСКА зимой и общается со многими агентами, которые могли бы помочь ему с новой командой.
ЦСКА не против отпустить его, потому что в рамках схемы и планов развития Сашу не воспринимают в качестве основного игрока», – сообщил источник.
- Рыночная стоимость серба – 4 миллиона евро.
- В этом сезоне Зделар провел 21 матч и сделал 1 ассист.
- Его контракт с ЦСКА истекает 30 июня. В нем есть опция продления на год.