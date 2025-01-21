Стало известно будущее Зделара в ЦСКА

Опорный полузащитник Саша Зделар может покинуть ЦСКА текущей зимой.

Обе стороны готовы к прекращению сотрудничества уже сейчас.

«Зделар хочет покинуть ЦСКА зимой и общается со многими агентами, которые могли бы помочь ему с новой командой.

ЦСКА не против отпустить его, потому что в рамках схемы и планов развития Сашу не воспринимают в качестве основного игрока», – сообщил источник.