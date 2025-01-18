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    Ловчев жестко прошелся по структуре РФС из-за Дзюбы

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев встал на защиту Артема Дзюбы.

    • Форварду «Акрона» грозит штраф в размере 250 тысяч рублей.
    • Причина возможных санкций – его ноябрьское интервью «Матч ТВ».
    • «Локомотив» подготовил экспертизу из 50 страниц по резонансному интервью бывшего игрока.
    • Дело рассмотрит комитет по этике РФС по обращению президента РПЛ Александра Алаева.

    «Штрафовать Дзюбу за то, что он по кому‑то прошелся, – это неправильная позиция. Если вы так реагируете, значит тогда вообще нужно запретить футболистам общаться с прессой.

    Я перестал брать трубку с незнакомых номеров, потому что журналистам говоришь одно, а они вытаскивают какую‑то фразу и выставляют, откровенно говоря, дураком.

    Если есть понятие свободы слова, значит за это нельзя штрафовать или дисквалифицировать. Вы хотите всех под одну гребенку поставить?

    Если комитет по этике РФС возьмется за это, то они выставят себя клоунами. Так и напишите, что именно «клоунами», пусть и меня потом оштрафуют», – сказал Ловчев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.01.2025 13:39
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Spartak_forv@
    1737199170
    Не клоуны,а клинические идиоты
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    GREY DM
    1737200194
    Российский футбол- это, как Партия. Можно только прославлять и лелеять, и ни в коем случае нельзя ругать людей от Российского футбола, а то придут комитетчики (пусть даже и по этике) и запрут в тайных казематах РФС.
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    АлексМак
    1737200731
    верно подметил, Серафимович.
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    NewLife
    1737201371
    "Если есть понятие свободы слова, значит за это нельзя штрафовать" Есть много демократических свобод, провозглашенных в конституции, но они действуют в рамках всего законодательного комплекса. Ловчев, если, для развлечения, ты в переполненном помещении будешь орать пожар, пожар, и это приведет к давке и гибели людей, то тебе твою "свободу слова" заткнут в одно место и посадят.
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    Иван Петров 1986
    1737201672
    Нехорошо плохо говорить о начальстве.
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    Борис34684
    1737206481
    Как же в РФС любят себя любимых, чуть что затыкают всем рты. А не сделать ли игрокам профсоюз.
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    Krics
    1737218158
    Комитет по этике РФС- это кормушка для негодяев и лизоблюдов,защищающая "имидж" ПОЗОРА-Российского футбола,ихмо.
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    WE ARE FOR PETER
    1737230819
    Прав Ловчев
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