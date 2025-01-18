Ловчев жестко прошелся по структуре РФС из-за Дзюбы

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев встал на защиту Артема Дзюбы.

Форварду «Акрона» грозит штраф в размере 250 тысяч рублей.

Причина возможных санкций – его ноябрьское интервью «Матч ТВ».

«Локомотив» подготовил экспертизу из 50 страниц по резонансному интервью бывшего игрока.

Дело рассмотрит комитет по этике РФС по обращению президента РПЛ Александра Алаева.

«Штрафовать Дзюбу за то, что он по кому‑то прошелся, – это неправильная позиция. Если вы так реагируете, значит тогда вообще нужно запретить футболистам общаться с прессой.

Я перестал брать трубку с незнакомых номеров, потому что журналистам говоришь одно, а они вытаскивают какую‑то фразу и выставляют, откровенно говоря, дураком.

Если есть понятие свободы слова, значит за это нельзя штрафовать или дисквалифицировать. Вы хотите всех под одну гребенку поставить?

Если комитет по этике РФС возьмется за это, то они выставят себя клоунами. Так и напишите, что именно «клоунами», пусть и меня потом оштрафуют», – сказал Ловчев.