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    • «Локомотив» подготовил экспертизу по резонансному интервью Дзюбы

    «Локомотив» подготовил экспертизу по резонансному интервью Дзюбы

    «Локомотив» намерен добиться наказания для Артема Дзюбы от комитета по этике РФС.

    В связи с этим клуб подготовил экспертизу по резонансному интервью футболиста, опубликованному на «Матч ТВ» в ноябре 2024 года.

    Лингвистическое исследование заняло 50 страниц. Там дана подробная оценка высказываниям 36-летнего форварда.

    • «Локо» не продлил с Дзюбой контракт прошлым летом.
    • В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.
    • В интервью он критиковал отдельных сотрудников «Локомотива». В клубе сочли эти слова оскорбительными.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.01.2025 20:00
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