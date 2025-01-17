«Локомотив» подготовил экспертизу по резонансному интервью Дзюбы

«Локомотив» намерен добиться наказания для Артема Дзюбы от комитета по этике РФС.
В связи с этим клуб подготовил экспертизу по резонансному интервью футболиста, опубликованному на «Матч ТВ» в ноябре 2024 года.
Лингвистическое исследование заняло 50 страниц. Там дана подробная оценка высказываниям 36-летнего форварда.
- «Локо» не продлил с Дзюбой контракт прошлым летом.
- В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.
- В интервью он критиковал отдельных сотрудников «Локомотива». В клубе сочли эти слова оскорбительными.