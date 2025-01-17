«Локомотив» подготовил экспертизу по резонансному интервью Дзюбы

«Локомотив» намерен добиться наказания для Артема Дзюбы от комитета по этике РФС.

В связи с этим клуб подготовил экспертизу по резонансному интервью футболиста, опубликованному на «Матч ТВ» в ноябре 2024 года.

Лингвистическое исследование заняло 50 страниц. Там дана подробная оценка высказываниям 36-летнего форварда.