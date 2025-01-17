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Дзюбе грозит крупный штраф из-за интервью «Матч ТВ»

17 января 2025, 21:32
10

Комитет по этике РФС может оштрафовать форварда «Акрона» Артема Дзюбу.

36-летнему футболисту грозит взыскание в размере 250 тысяч рублей.

Предварительно, он нарушил статью регламента, в которой говорится, что «субъекты футбола обязаны защищать, уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других лиц» и что «субъектам футбола запрещается использование оскорбительных жестов и выражений, в том числе, но не ограничиваясь, с использованием социальных сетей и СМИ, способных каким‑либо образом оскорбить кого‑либо или подстрекать других к ненависти или насилию».

  • «Локо» не продлил с Дзюбой контракт прошлым летом.
  • В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.
  • В интервью он критиковал отдельных сотрудников «Локомотива». В клубе сочли эти слова оскорбительными.
  • Москвичи подготовили экспертизу из 50 страниц по резонансному интервью бывшего игрока.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (10)
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Иван Петров 1986
1737139794
Ну и кого он обидел?
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Spartak_forv@
1737139982
Руки прочь от Дзюбы)
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Пингвины Антарктиды/Толян
1737141047
В Уругвае Луис Суарес El Pistolero, а в России Дзюба
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Plyash
1737148729
Кто пострадал от "сермяжного" выступления Дзюблы,непонятно.Но,как показывает многолетний опыт общения с этим субъектом,это тот,кто не может ему вмазать в е@альник.Объект тупой,габаритный и посему не всем доступный.
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