Дзюбе грозит крупный штраф из-за интервью «Матч ТВ»

Комитет по этике РФС может оштрафовать форварда «Акрона» Артема Дзюбу.

36-летнему футболисту грозит взыскание в размере 250 тысяч рублей.

Предварительно, он нарушил статью регламента, в которой говорится, что «субъекты футбола обязаны защищать, уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других лиц» и что «субъектам футбола запрещается использование оскорбительных жестов и выражений, в том числе, но не ограничиваясь, с использованием социальных сетей и СМИ, способных каким‑либо образом оскорбить кого‑либо или подстрекать других к ненависти или насилию».