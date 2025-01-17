Дзюбе грозит крупный штраф из-за интервью «Матч ТВ»

Комитет по этике РФС может оштрафовать форварда «Акрона» Артема Дзюбу.
36-летнему футболисту грозит взыскание в размере 250 тысяч рублей.
Предварительно, он нарушил статью регламента, в которой говорится, что «субъекты футбола обязаны защищать, уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других лиц» и что «субъектам футбола запрещается использование оскорбительных жестов и выражений, в том числе, но не ограничиваясь, с использованием социальных сетей и СМИ, способных каким‑либо образом оскорбить кого‑либо или подстрекать других к ненависти или насилию».
- «Локо» не продлил с Дзюбой контракт прошлым летом.
- В составе столичной команды нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов за 1,5 сезона.
- В интервью он критиковал отдельных сотрудников «Локомотива». В клубе сочли эти слова оскорбительными.
- Москвичи подготовили экспертизу из 50 страниц по резонансному интервью бывшего игрока.
Источник: «Матч ТВ»