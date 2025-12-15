Петржела сказал, кто сильнее как футболист – Аршавин или Дзюба

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил карьеры российских нападающих Андрея Аршавина и Артема Дзюбы.

«Для меня Аршавин намного сильнее Дзюбы как футболист. Андрей добился успеха в Европе, в чемпионате Англии. А Дзюба там ничего не показал, не закрепился в чемпионате Турции.

Для чемпионата России, наверное, Дзюба более значимый футболист, но для российского футбола в целом Аршавин сделал больше, большего добился», – сказал Петржела.