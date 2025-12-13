Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Представитель Дзюбы: «Наш футбол заслужил, чтобы Артем еще поиграл»

Представитель Дзюбы: «Наш футбол заслужил, чтобы Артем еще поиграл»

Сегодня, 21:38
2

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, высказался о будущем футболиста.

«В начале ноября Дзюба из-за травмы пропустил два матча. Он сильно переживал, что не мог находиться на поле, было сложно наблюдать за командой со стороны. Рвался в бой, скучал по игре. Это говорит о том, что желание играть на высоком уровне у Артема живет, несмотря на возраст и некоторые травмы. Это один из главных итогов года – Дзюба еще, дай бог, поиграет. Желание соревноваться и побеждать с любой командой никуда не делось.

Новый контракт Артема с «Акроном»? Обсудим в конце сезона его будущее в целом. Как и другие предложения, если они будут. Эта позиция с прошлого года не менялась. Надеюсь и предполагаю, что Дзюба не закончит карьеру летом, но решать ему. Думаю, наш футбол заслуживает, чтобы Артем еще поиграл, если будут силы и желания. Лично мое мнение – морально он готов продолжать. Но это будет зависеть от ряда факторов, которые мы и обсудим в мае», – сказал Гольдман.

  • 37-летний Дзюба забил 15 голов за «Акрон» в 40 матчах.
  • Венесуэлец Андрес Понсе в составе тольяттинцев 17 раз поразил ворота соперников в 57 играх.
  • Дзюба в этом году стал абсолютным рекордсменом по числу голов за сборную России. Также он стал лучшим бомбардиром в истории среди российских игроков.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1765652700
по правилам фифы, контракт между агентом и игроком не может быть больше 2х лет. хотят продолжать сотрудничать дальше - заключают новый. видать, у этого гольдмана контракт с дзюблом истекает, раз так елозит каждый день в прессе, чтобы дзюбастый его не сменил на кого-то другого, кто сможет привезти его в москву на годик, а не сидеть в акроне.
Ответить
Интерес
1765652724
Подстроим наш футбол под Дзюбу, чтобы Артёмка нЕ дал дубу...
Ответить
