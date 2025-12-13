Представитель Дзюбы: «Наш футбол заслужил, чтобы Артем еще поиграл»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, высказался о будущем футболиста.

«В начале ноября Дзюба из-за травмы пропустил два матча. Он сильно переживал, что не мог находиться на поле, было сложно наблюдать за командой со стороны. Рвался в бой, скучал по игре. Это говорит о том, что желание играть на высоком уровне у Артема живет, несмотря на возраст и некоторые травмы. Это один из главных итогов года – Дзюба еще, дай бог, поиграет. Желание соревноваться и побеждать с любой командой никуда не делось.

Новый контракт Артема с «Акроном»? Обсудим в конце сезона его будущее в целом. Как и другие предложения, если они будут. Эта позиция с прошлого года не менялась. Надеюсь и предполагаю, что Дзюба не закончит карьеру летом, но решать ему. Думаю, наш футбол заслуживает, чтобы Артем еще поиграл, если будут силы и желания. Лично мое мнение – морально он готов продолжать. Но это будет зависеть от ряда факторов, которые мы и обсудим в мае», – сказал Гольдман.