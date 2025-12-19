Белый дом давал ФИФА указания, как должна выглядеть Премия мира для Трампа

Появились новые подробности вручения президенту США Дональду Трампу первой Премии мира от ФИФА.

По информации The Times, Белый дом давал указания Международной федерации футбола, как должна выглядеть награда.

К примеру, Премия мира, учрежденная незадолго до жеребьевки финальной части ЧМ-2026, должна была не уступать Кубку мира по размерам.

Также Белый дом просил, чтобы два американских морпеха находились рядом с Трампом в момент награждения, но в итоге они вынесли все необходимое на сцену и сразу же ушли.

Президент США получил Премию мира из рук главы ФИФА Джанни Инфантино.