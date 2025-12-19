Введите ваш ник на сайте
Белый дом давал ФИФА указания, как должна выглядеть Премия мира для Трампа

Вчера, 22:55
5

Появились новые подробности вручения президенту США Дональду Трампу первой Премии мира от ФИФА.

По информации The Times, Белый дом давал указания Международной федерации футбола, как должна выглядеть награда.

К примеру, Премия мира, учрежденная незадолго до жеребьевки финальной части ЧМ-2026, должна была не уступать Кубку мира по размерам.

Также Белый дом просил, чтобы два американских морпеха находились рядом с Трампом в момент награждения, но в итоге они вынесли все необходимое на сцену и сразу же ушли.

Президент США получил Премию мира из рук главы ФИФА Джанни Инфантино.

Источник: The Times
Чемпионат мира Инфантино Джанни
NewLife
1766178841
Мерзавец.
Ответить
Айболид
1766212084
Кажись в этом направлении , указания следуют не только насчёт премии Трампу .
Ответить
Desma
1766213619
Этот перец ещё ничего не сделал для мира, но ФИФА уже лизнула......
Ответить
рылы
1766215788
да, вроде, не ахти какие требования. кубок мира сам по себе самый маленький трофей среди всех престижных. насчёт морпехов не понял. они выставочные, церемониальные, в белых перчатках - или с прямой функцией охраны? тогда чего они свалили? я не знаю, как у них, но наверное так же, как и у нас. если ФСО решит, что рядом должна быть охрана - она уж точно не уйдёт со сцены в самый ответственный момент. я был на матче открытия кубка конфедераций, единственный раз, когда видел путина не по телевизору. он там стандартную речь задвигал по случаю открытия турнира. а на крыше в этот момент сидела толпа снайперов и целилась. знаете, неприятно было. пц, как его люто охраняют даже там, где мышь не проскочит. самое опасное, что ты можешь пронести на газпром-арену - пачку сигарет. их не изымают. пока ещё. но обыскивают знатно. а уж если президент на стадионе - сами понимаете, какая там степень обыска.
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1766217811
Мундиаль с Ухом во главе это будет бутафория
Ответить
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
5
Чинквини назвал идеального тренера для «Спартака»
15:14
1
Реакция Дзюбы на потерю единоличного рекорда по голам за сборную России
14:51
5
Евсеев прокомментировал информацию о назначении в «Динамо Мх»
14:37
ВидеоДзюба вновь надел форму «Спартака»
14:15
2
Реакция Аршавина на лишение гола за сборную
13:39
1
Титов предложил «Спартаку» главного тренера
13:21
5
Раскрыт тренер, с которым «Динамо Мх» ведет плотные переговоры
13:10
2
Реакция Карпина на возвращение Кержакову рекорда по голам за Россию
12:55
7
Угрожающее заявление Селюка насчет возможного назначения Артиги в «Рубин»
12:25
3
Белый дом давал ФИФА указания, как должна выглядеть Премия мира для Трампа
Вчера, 22:55
5
Колосков сказал, могут ли российские команды вернуться на турниры в 2026 году
18 декабря
1
Фигу назвал четырех фаворитов ЧМ-2026
15 декабря
Болельщики назвали «грабительскими» цены на билеты на ЧМ-2026
14 декабря
4
Анчелотти предложат новый контракт со сборной Бразилии
13 декабря
Символическая сборная из игроков РПЛ на ЧМ-2026
11 декабря
2
8 самых интересных матчей группового этапа ЧМ-2026
11 декабря
2
Черчесов – о сборной России на ЧМ: «Я точно могу говорить о чемпионате мира, а вы только теоретически»
9 декабря
Goal назвал главного фаворита ЧМ-2026
7 декабря
Реакция Адвоката на группу для Кюрасао с Германией, Эквадором и Кот-д’Ивуаром
7 декабря
1
Колыванов уничижительно высказался об Узбекистане на ЧМ-2026
6 декабря
4
Тухелю не понравилась жеребьевка ЧМ-2026
6 декабря
7
Тренер Португалии прокомментировал попадание на Узбекистан на ЧМ-2026
6 декабря
1
«Шоу фриков»: тренер Норвегии – о жеребьевке ЧМ-2026
6 декабря
2
Трамп – о ЧМ-2026: «Будет величайшее событие в истории человечества»
6 декабря
8
Определено, на какой стадии ЧМ-2026 могут встретиться Месси и Роналду
5 декабря
1
Стало известно, с кем сыграет Украина в случае выхода на ЧМ-2026
5 декабря
10
Боярский раскритиковал ФИФА: «Суки, уроды»
5 декабря
16
Стало известно, с кем сыграет Узбекистан на дебютном ЧМ
5 декабря
4
⚡️ Итоги жеребьевки ЧМ-2026
5 декабря
25
Определены участники матча-открытия ЧМ-2026 – будут представители РПЛ
5 декабря
2
ФотоТрамп получил специальную награду от ФИФА
5 декабря
5
10 главных звезд, которые сыграют на ЧМ-2026
5 декабря
2
Трамп получит первую Премию мира ФИФА
5 декабря
17
Венгер определил фаворита ЧМ-2026
5 декабря
1
Стало известно, посетит ли Трамп жеребьевку ЧМ-2026
5 декабря
Месси ответил на вопрос, сыграет ли на ЧМ-2026
4 декабря
1
ФотоLego представила конструктор в виде трофея ЧМ-2026
3 декабря
