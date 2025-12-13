Стало известно, какой рекорд хочет побить Дзюба в 2026 году

Леонид Гольдман, представитель форварда «Акрона» Артема Дзюбы, назвал одну из целей игрока на следующий год

«Одна из личных целей Дзюбы на 2026 год – стать лучшим бомбардиром в истории «Акрона». До Понсе осталось всего два гола. А в остальном Артем будет продолжать улучшать свои показатели.

Было бы здорово оказаться в различных топах среди форвардов по итогам сезона РПЛ. Когда ты большой спортсмен, всегда есть личные амбиции. Это здоровая мотивация для футболиста. Но на первом месте – командная история», – сказал Гольдман.