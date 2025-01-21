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    Ивелин Попов ответил, на что тратит деньги

    Бывший легионер РПЛ Ивелин Попов рассказал о ежемесячных расходах.

    • Сейчас полузащитник выступает за «Ботев».
    • В России он играл с 2012 по 2022 год.
    • За 10 лет болгарин побывал в «Кубани», «Спартаке», «Рубине», «Ростове» и «Сочи».

    – Сейчас российских футболистов спрашивают, сколько им нужно в месяц для комфортной жизни. Сколько нужно вам, учитывая все семейные потребности?

    – В одном месяце можешь потратить больше, в другом меньше. Коммунальные услуги. Отправляешься в какую-то поездку или нет.

    Не знаю, как сейчас в России, но в Болгарии тоже большая инфляция. И на еду тратится очень много, когда у тебя в семье четыре человека.

    Точную сумму не стану называть. Но для нормальной жизни ты оплачиваешь электричество, бензин, еда – деньги уходят. Главное, чтобы был стимул работать, двигаться вперед, а не стоять на месте.

    – В общем, на 1000 евро вы вчетвером в Болгарии месяц прожить не смогли бы?

    – Зависит. Человек может и на 500 евро прожить, а может и на тысячу, и на три, и на десять. На самом деле человек может все.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    Больше Поповых , хороших и разных!)
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