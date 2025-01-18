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    • Ловчев: «Зарема будет молчать после увольнения Тедеско из сборной Бельгии»

    Ловчев: «Зарема будет молчать после увольнения Тедеско из сборной Бельгии»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев прокомментировал отставку Доменико Тедеско с поста главного тренера сборной Бельгии.

    «Я был удивлен, как Тедеско вообще назначили в сборную Бельгии. Я так смотрю, что не только в политике, но и в спорте, творятся разные вещи.

    И вспомните, на назначение Тедеско в бельгийскую сборную отреагировала только Зарема, которая сказала: «Посмотрите, они назначали того, кого мы однажды взяли». После его увольнения она будет молчать.

    Доменико в целом отработал в «Спартаке» плохо, в «Лейпциге» тоже плохо отработал, в сборной Бельгии провалился, этот шлейф будет продолжать идти», – сказал Ловчев.

    • Тедеско возглавлял бельгийскую сборную с февраля 2023-го.
    • Под его руководством команда провела 24 матча: 12 побед, 6 ничьих и 6 поражений.
    • Тренер известен по работе в «Спартаке» с 2019 по 2021 год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.01.2025 16:08
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    subbotaspartak
    1737208515
    этот шлейф будет продолжать идти.... ножницы и ...Хрясть!
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    Интерес
    1737213174
    А тебе тоже это важно?
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    subbotaspartak
    1737213185
    Зарема: Я и здесь молчать не буду!
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