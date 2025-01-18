Ловчев: «Зарема будет молчать после увольнения Тедеско из сборной Бельгии»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев прокомментировал отставку Доменико Тедеско с поста главного тренера сборной Бельгии.

«Я был удивлен, как Тедеско вообще назначили в сборную Бельгии. Я так смотрю, что не только в политике, но и в спорте, творятся разные вещи.

И вспомните, на назначение Тедеско в бельгийскую сборную отреагировала только Зарема, которая сказала: «Посмотрите, они назначали того, кого мы однажды взяли». После его увольнения она будет молчать.

Доменико в целом отработал в «Спартаке» плохо, в «Лейпциге» тоже плохо отработал, в сборной Бельгии провалился, этот шлейф будет продолжать идти», – сказал Ловчев.