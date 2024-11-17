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    «Зенит» расширит сотрудничество с «Фенербахче»

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб будет говтоиться к продлению соглашения о сотрудничестве с «Фенербахче»

    «Прежде всего, [сотрудничество] имеет спортивное значение за счет объединения разных стилей. И хотя это не официальный матч, а товарищеский, это хорошая площадка для руководства, чтобы увидеть игроков с разными характеристиками. Болельщикам понравилось качество футбола в первом матче.

    Второй аспект – это отражение нашей дружбы и сотрудничества. Мы очень рады, что нашли способ продемонстрировать нашу совместную работу.

    Футбол – не просто спорт, он может играть важную роль в международных отношениях и способствовать развитию отношений между странами.

    Все помнят, какие у нас [с Турцией] экономические связи в области энергетики, сельского хозяйства и туризма. Российские туристы по-прежнему номер один в Турции. Насколько я знаю, определенное количество российских болельщиков приехало на матч, чтобы поддержать «Зенит».

    Мы приняли решение готовиться к продлению нашего соглашения. Мы будем не просто повторять, но и расширять программу. Будет больше матчей в разных возрастных группах, больше турниров...

    В футболе появляются новые методы, передовые технологии, анализ, питание. Это также является частью нашей повестки дня», – сказал Медведев.

    • 15 ноября «Фенербахче» победил «Зенит» со счетом 2:1 в товарищеском матче.
    • Двухлетнее соглашение о сотрудничестве было подписано клубами в марте 2023 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: официальный сайт «Фенербахче»

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    17.11.2024 17:22
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    Комментарии (15)
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    Plyash
    1731854139
    Правильно,пора менять южноамерикосов на турков.Не зря же говорят - турок,он и есть турок,что с него взять.
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    ...уефан
    1731854338
    ...ага, два братских клуба, сидящих на одной трубе, но с разными задвижками)...
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    Спартачище
    1731855770
    С несчастными болотным посмешищем только за деньги дружат))) Ну а чо, бюджетных денег им не жалко, башляют мешками судейкам, уголькам теперь еще и туркам
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1731860529
    ФК ГазпромФламенго разбирается в турецком футболе
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    рылы
    1731861627
    в отместку клуп спортаг заключит соглашение с тарасофской водокачкой, будут сотрудничать. гы-гы!
    Ответить
    KPCC-SPB
    1731861987
    а с розовыми неудачниками никто не хочет сотрудничать, об них толька всю жизнь члены вытирают, они уже привыкли, дырки сыкливые
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    FWSPM
    1731865588
    Что там этот болтун опять заливает? А булки раздвинут пошире в следущий раз перед турками...ну ладно успехов!
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1731866890
    Опять любители рылом похлебать из корыта пытаются завидовать открыто, в то время, как их команда ищет фарма в низших лигах, вот и уровень, одни чемпионы, вторые середняки
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    zigbert
    1731921102
    Даст ли что это сотрудничество Зениту, большой вопрос?
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