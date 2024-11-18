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    • Черчесов посетовал на грубые ошибки игроков в матче с Норвегией

    Черчесов посетовал на грубые ошибки игроков в матче с Норвегией

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов после гостевого матча 6-го тура Лиги наций в группе B3 с Норвегией (0:5) сказал, что следующий год его команда начнет с чистого листа.

    «Прямо сейчас ребятам в раздевалке сказал, что единственный матч в этом розыгрыше, где мы не сделали грубых ошибок, – это первый домашний матч с Норвегией, поэтому и очко заработали

    В этой же игре, понятно, команда хорошая, оказывает давление, но это давление ни о чем не говорит. Мы сами теряем мяч на ровном месте, и нам забивают гол.

    Гол – это гол, он забирает у команды какие-то дополнительные силы, ведь надо отыгрываться. Все голы были забиты после невынужденных ошибок. Это не только сегодня – это во всех играх происходило.

    Команда хочет играть, мы это видим, и я их за это поблагодарил. Но вот эти ошибки, которые случаются на ровном месте, – их надо в следующем розыгрыше убирать. Видимо, это год вот таких вещей.

    Следующий год начинаем с чистого листа и ждем жеребьевки. Все идет своим чередом», – сказал Черчесов.

    • Казахстан занял последнее место в группе B3 и вылетел в Лигу C.
    • Подопечные Станислава Черчесова набрали 1 очко в 6 матчах и закончили турнир с разницей мячей 0:15.
    • Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе запланирована на 13 декабря.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Meta-ratings.kz

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    18.11.2024 08:16
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    Комментарии (4)
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    shahor
    1731908271
    Абсолютно бессовестный персонаж.После такого оглушительного провала с установлением антирекорда(на долгие времена,по всей видимости) любой нормальный тренер подаёт в отставку.Но сие к Черчесову не относится...
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    subbotaspartak
    1731922096
    Терпеливый народ - казахи...
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    САДЫЧОК
    1731928324
    Черчесов физрук! Ему даже в голову не приходит, что неправильно выбранная тактика и есть его поражения с таким итоговым счетом, так тупить в 5 матчах подряд может только баран! Кстати, в прошлом году эта сборная под руководством другого тренера выиграла у Дании и Ирландии! Выгонят тебя с позором!Тот, кто тебя назначил уже выгнали!
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