Черчесов посетовал на грубые ошибки игроков в матче с Норвегией

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов после гостевого матча 6-го тура Лиги наций в группе B3 с Норвегией (0:5) сказал, что следующий год его команда начнет с чистого листа.

«Прямо сейчас ребятам в раздевалке сказал, что единственный матч в этом розыгрыше, где мы не сделали грубых ошибок, – это первый домашний матч с Норвегией, поэтому и очко заработали

В этой же игре, понятно, команда хорошая, оказывает давление, но это давление ни о чем не говорит. Мы сами теряем мяч на ровном месте, и нам забивают гол.

Гол – это гол, он забирает у команды какие-то дополнительные силы, ведь надо отыгрываться. Все голы были забиты после невынужденных ошибок. Это не только сегодня – это во всех играх происходило.

Команда хочет играть, мы это видим, и я их за это поблагодарил. Но вот эти ошибки, которые случаются на ровном месте, – их надо в следующем розыгрыше убирать. Видимо, это год вот таких вещей.

Следующий год начинаем с чистого листа и ждем жеребьевки. Все идет своим чередом», – сказал Черчесов.

Казахстан занял последнее место в группе B3 и вылетел в Лигу C.

Подопечные Станислава Черчесова набрали 1 очко в 6 матчах и закончили турнир с разницей мячей 0:15.

Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе запланирована на 13 декабря.

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