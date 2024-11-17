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    • Личка поделился ожиданиями от тренерской карьеры Мостового

    Личка поделился ожиданиями от тренерской карьеры Мостового

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о недавней стажировке Александра Мостового.

    – Вы упомянули российских тренеров без работы. Мостовой, например, совсем недавно проходил стажировку в «Динамо».

    – Важнейшее для тренера на стажировке – учиться и воспринимать много информации. Потом нужно делать анализ и использовать это в своей философии. Копировать другого тренера тоже плохо. Мы все хотим играть как Гвардиола, но это невозможно. У каждого свои мысли. Саша по-своему видит футбол. Он должен идти по своей дороге.

    – Как вы думаете, какой он тренер? На кого Мостовой может быть похож?

    – Думаю, он будет ставить качественную игру, которая нравилась бы болельщикам. Не думаю, что он будет располагать девять человек перед своими воротами и играть в длинный пас.

    • Мостовой учится на тренера в РФС.
    • Александр играл в Испании за «Сельту».
    • Мостовой дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2024 10:25
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    Комментарии (2)
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    Plyash
    1731853630
    Скорее рак на горе свистнет,чем Мост решится на тренерскую работу главным тренером. Вот вторым можно попробовать,как раз у Гвардиолы(это Сашок так думает)...
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    crf575757
    1731853954
    Мостовой уже тренировал команду медиалиги и занял там последнее место. Он только болтать умеет и всех обсир..., а тренер будет нулевой и никто не возьмет его в солидную команду.
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