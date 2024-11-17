Личка оценил дебют Медведевой и Деревянко за «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отреагировал на игру Евгении Медведевой и Павла Деревянко за московскую команду.

Фигуристка и актер сыграли в товарищеском матче против «Амкала». Медийный клуб выиграл со счетом 3:2.

«Выступление Медведевой? Хороший перформанс, один пас, успешный пас, стопроцентная успешность. Это хорошо, потому что наши показатели в передачах были слабыми, нужно давать пасы как Женя.

Павел Деревянко тоже хорошо [сыграл], бегал, старался», – сказал Личка.

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