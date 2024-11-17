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    • Матч «Динамо» – «Амкал» посетило больше зрителей, чем любую игру бело-голубых дома в РПЛ в этом сезоне

    Матч «Динамо» – «Амкал» посетило больше зрителей, чем любую игру бело-голубых дома в РПЛ в этом сезоне

    Товарищеский матч между «Динамо» и медиаклубом «Амкал» (2:3) посетили 18 778 зрителей. Это больше, чем было на любом матче бело-голубых на своем стадионе в рамках РПЛ в текущем сезоне.

    Если брать все турниры, то больше зрителей пришло на «ВТБ Арену» только на матч против «Спартака» в Кубке России – 22 035 человек.

    В рамках чемпионата России лучший результат бело-голубых – 18 655 зрителей на игре против ЦСКА в 11-м туре.

    • За «Динамо» против «Амкала» в этой встрече сыграла экс-фигуристка Евгения Медведева, а также актер Павел Деревянко.
    • На товарищеский матч этих же команд 25 июня 2022 года пришли 15 051 зритель. Тогда «Динамо» победило 5:0, а победный гол у бело-голубых забил знаменитый хоккеист Александр Овечкин.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sports

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    17.11.2024 20:24
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    Комментарии (1)
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    рылы
    1731865176
    кстати, хряки нехило так подставили динаму. объяснять долго, лень писать. но суть в том, что динама должна была выкатить 45-тысячник, а эти рылы свои просунули, хрюкнули, что мы хотим принять ЧМ! и заполучили-таки ЧМ. и динаме пришлось строить всего-лишь 26-тысячник, что, конечно, позор, учитывая легендарность снесённой арены. а могло бы всё было быть иначе, если бы не рылы. итого: позор рылам! стыдно за рылов! гы-гы!
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