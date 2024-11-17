Матч «Динамо» – «Амкал» посетило больше зрителей, чем любую игру бело-голубых дома в РПЛ в этом сезоне

Товарищеский матч между «Динамо» и медиаклубом «Амкал» (2:3) посетили 18 778 зрителей. Это больше, чем было на любом матче бело-голубых на своем стадионе в рамках РПЛ в текущем сезоне.

Если брать все турниры, то больше зрителей пришло на «ВТБ Арену» только на матч против «Спартака» в Кубке России – 22 035 человек.

В рамках чемпионата России лучший результат бело-голубых – 18 655 зрителей на игре против ЦСКА в 11-м туре.

За «Динамо» против «Амкала» в этой встрече сыграла экс-фигуристка Евгения Медведева, а также актер Павел Деревянко.

На товарищеский матч этих же команд 25 июня 2022 года пришли 15 051 зритель. Тогда «Динамо» победило 5:0, а победный гол у бело-голубых забил знаменитый хоккеист Александр Овечкин.

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