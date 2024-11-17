Петржела назвал еврокубок, который может выиграть «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможностях петербургского клуба одержать победу в одном из еврокубков.

«Зенит» – единственный российский клуб, который может выиграть еврокубок в будущем. У них есть хотя бы шанс. Думаю, сине-бело-голубые способны победить в Лиге конференций. Но это случится не в ближайшем будущем. Сначала российские клубы должны вернуть на международную арену», – сказал Петржела.

В 2008 году «Зенит» выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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