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    Петржела назвал еврокубок, который может выиграть «Зенит»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможностях петербургского клуба одержать победу в одном из еврокубков.

    «Зенит» – единственный российский клуб, который может выиграть еврокубок в будущем. У них есть хотя бы шанс. Думаю, сине-бело-голубые способны победить в Лиге конференций. Но это случится не в ближайшем будущем. Сначала российские клубы должны вернуть на международную арену», – сказал Петржела.

    • В 2008 году «Зенит» выигрывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
    • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.11.2024 21:03
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    nik55
    1731867985
    единственный российский клуб, который может выиграть------от мертвого осла уши
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    VVM1964
    1731874269
    Ну вот и главный лизун отметился очередным сладостным слюнопусканием ! )...
    Ответить
    serglider
    1731876781
    "В будущем" еврокубок может выиграть любой клуб куда вбухают кучу бабла и чинуши от ФИФА отменят пресловутый финансовый фаейр плей)))
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    рылы
    1731895723
    ну конференцию пройти и правда легко, там буквально 1 сильный соперник попадётся, типа МЮ, а с ним уж как карта ляжет. только загвоздка в том, что зенит в этот турнир попасть никак не сможет, даже если санкции отменят. а вот спартаг вполне.
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    Спартачище
    1731901767
    Болотное посмешище на бюджетные бабки может любую чашку взять Как только газпром стал ген спонсором уефа и забашлял нехило у болотных появилась ховночашка А эти болезные умом гордятся как будто в честной борьбе выиграли)))
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    Питерский князь
    1731924428
    Ща у мясных квадроберов задымит.
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