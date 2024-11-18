На Евсеева напали после просьбы дать закурить

Стали известны подробности нападения на сотрудников ФК «Ленинградец» в Астрахани. Оно произошло в момент, когда тренерский штаб команды и руководство клуба направлялись в отель из ресторана. Двое шли впереди, а главный тренер Вадим Евсеев с заместителем гендиректора клуба сзади.

В этот момент к Евсееву подошли двое мужчин и попросили закурить. Евсеев ничего не ответил, тогда они попросили еще раз и после этого брызнули ему в лицо из баллончика.

По словам пресс-секретаря «Ленинградца» Георгия Начкепия, в этот момент ассистент главного тренера Александр Шмарко и еще один сотрудник попытались задержать нападавших, но те достали нож. В итоге Шмарко получил удар ножом по лицу, который прошел по касательной.

Нападавшие были задержаны сотрудниками клуба. Их передали полицейским.

ФК «Ленинградец» подтвердил, что Вадиму Евсееву брызнули перцовым газом в лицо, а его помощнику Александру Шмарко порезали щеку.

Матч «Волгарь» – «Ленинградец» в группе «золото» дивизиона А Второй лиги прошел в Астрахани 17 ноября и завершился ничьей 1:1.

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