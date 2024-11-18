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    На Евсеева напали после просьбы дать закурить

    Стали известны подробности нападения на сотрудников ФК «Ленинградец» в Астрахани. Оно произошло в момент, когда тренерский штаб команды и руководство клуба направлялись в отель из ресторана. Двое шли впереди, а главный тренер Вадим Евсеев с заместителем гендиректора клуба сзади.

    В этот момент к Евсееву подошли двое мужчин и попросили закурить. Евсеев ничего не ответил, тогда они попросили еще раз и после этого брызнули ему в лицо из баллончика.

    По словам пресс-секретаря «Ленинградца» Георгия Начкепия, в этот момент ассистент главного тренера Александр Шмарко и еще один сотрудник попытались задержать нападавших, но те достали нож. В итоге Шмарко получил удар ножом по лицу, который прошел по касательной.

    Нападавшие были задержаны сотрудниками клуба. Их передали полицейским.

    • ФК «Ленинградец» подтвердил, что Вадиму Евсееву брызнули перцовым газом в лицо, а его помощнику Александру Шмарко порезали щеку.
    • Матч «Волгарь»«Ленинградец» в группе «золото» дивизиона А Второй лиги прошел в Астрахани 17 ноября и завершился ничьей 1:1.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Baza

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    18.11.2024 08:29
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    Комментарии (12)
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    The only one
    1731908570
    нелюди...
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    Нуф-Нуф
    1731910127
    Когда они только накурятся?
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    Айболид
    1731917468
    Может на просьбу "дай закурить" он ответил своей легендарной фразой ?
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    biber.ru
    1731921419
    Всё происходило в час ночи у библиотеки.
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    Питерский князь
    1731923253
    Вот мАсквичи хвастаются, что у них болельщики во всем мире есть, так вот это сто пудов были болельщики срамтака. С ножом ходят, враскорячку.
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    ...уефан
    1731927975
    ...ну, всё! Теперь следует снова ждать очередного повышения акцизных сборов на табачную и алкогольную продукцию!(... Бухие у бухих просили закурить... Алкоголь и табак...
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    ferdancew
    1731968666
    Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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