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    В «Сьоне» ответили, не жалеют ли они о подписании Миранчука

    Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константен прокомментировал травму полузащитника Антона Миранчука.

    «Мы не жалеем о подписании Миранчука. Это вполне нормально, что у него нет результативных действий. Антону требуется время для адаптации. Скоро он будет на высшем уровне!

    Когда Миранчук вернется на поле? Примерно месяц восстановления, но пока это точно не определено. Наши врачи наблюдают за Антоном каждый день», – сказал Константен.

    • В сентябре Миранчук перешел в «Сьон» в качестве свободного агента.
    • Он поучаствовал в 7 матчах новой команды (391 минута) и не сделал ни одного голевого действия.
    • У российского хавбека проблемы с приводящей мышцей бедра.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    17.11.2024 13:30
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    Комментарии (2)
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    Anton01011969
    1731847881
    Может Антону хватит уже менять клубы???
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    Станислав36
    1731932000
    Проблема та же, что была у его брата - огромная дыра в трусах от лавки и неспособность ее заштопать, но тяга евротугрикам великая!
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