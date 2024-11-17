Сборная России не взяла на матч с Сирией шестерых игроков

Сборная России отправилась из Краснодара в Волгоград на матч с Сирией.

Шестеро футболистов покинули расположение сборной России. Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев, Никита Кривцов, Иван Обляков и Фeдор Чалов не сыграют в заключительном матче этого года.

«Не видим смысла везти из Краснодара 29 футболистов на одну игру. Тренерский штаб не планировал включать в заявку на товарищеский матч с Сирией некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем, поэтому они возвращаются в расположение своих клубов.

Игорь Дивеев направлен в расположение ЦСКА по медицинским показаниям», – сказал главный тренер Валерий Карпин.

Матч Россия – Сирия состоится 19 ноября.

15 ноября россияне разгромили Бруней (11:0).

Россия отстранена от официальных матчей.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов