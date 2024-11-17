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    Сборная России не взяла на матч с Сирией шестерых игроков

    Сборная России отправилась из Краснодара в Волгоград на матч с Сирией.

    Шестеро футболистов покинули расположение сборной России. Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев, Никита Кривцов, Иван Обляков и Фeдор Чалов не сыграют в заключительном матче этого года.

    «Не видим смысла везти из Краснодара 29 футболистов на одну игру. Тренерский штаб не планировал включать в заявку на товарищеский матч с Сирией некоторых игроков, которые принимали участие во встрече с Брунеем, поэтому они возвращаются в расположение своих клубов.

    Игорь Дивеев направлен в расположение ЦСКА по медицинским показаниям», – сказал главный тренер Валерий Карпин.

    • Матч Россия – Сирия состоится 19 ноября.
    • 15 ноября россияне разгромили Бруней (11:0).
    • Россия отстранена от официальных матчей.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: РФС

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    17.11.2024 14:27
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1731845900
    Хорошего понемножку.
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    Айболид
    1731847594
    Главное Батракова возьмите ( а то тут одна проводница за его переживает) , чтобы он через пару-тройку "Бурунди-Борунеев" Кержа догнал по голам .
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    subbotaspartak
    1731852328
    Обляков с Чаловым два с Брунеем бездарных выпендрёжника, лучше бы, прости господи, Бздюба был...
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