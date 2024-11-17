Сборную России пригласили в Бруней на матч-реванш

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио не против сыграть со сборной России еще раз.
- На этой неделе брунейцы проиграли России (0:11).
- Бруней идет в рейтинге ФИФА 184-м.
- Ни один игрок Брунея не выступает за пределами страны.
«Мы очень впечатлены уровнем футболистов сборной России. Это действительно очень сильная команда, хорошо подготовленная физически и тактически. У нее большое будущее.
Мы будем рады сыграть со сборной России еще один матч, если будет такая возможность. Это отличная идея! Мы готовы пригласить сборную России к нам в гости и отыграть еще один матч, но уже в Брунее», – сказал Эутропио.
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