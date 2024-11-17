Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Сборную России пригласили в Бруней на матч-реванш

    Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио не против сыграть со сборной России еще раз.

    • На этой неделе брунейцы проиграли России (0:11).
    • Бруней идет в рейтинге ФИФА 184-м.
    • Ни один игрок Брунея не выступает за пределами страны.

    «Мы очень впечатлены уровнем футболистов сборной России. Это действительно очень сильная команда, хорошо подготовленная физически и тактически. У нее большое будущее.

    Мы будем рады сыграть со сборной России еще один матч, если будет такая возможность. Это отличная идея! Мы готовы пригласить сборную России к нам в гости и отыграть еще один матч, но уже в Брунее», – сказал Эутропио.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Болельщик объяснил, почему выбежал на поле в матче Россия – Бруней: «Я просто не смог сдержать эмоции» 5
    В Брунее сделали заявление о загуле игроков сборной в Краснодаре 15
    Колосков сделал важный вывод после матча Россия – Бруней 20
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2024 10:29
    Рекомендуем
    Комментарии (19)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    рылы
    1731829465
    а они наших не съедят? если что - кусайте спартачей, их не жалко.
    Ответить
    ...уефан
    1731832276
    ...забыли добавить - "За счёт РФС РФ"...
    Ответить
    Давид59
    1731832468
    И эта новость, к сожалению, к футболу никакого отношения не имеет
    Ответить
    Цугундeр
    1731832882
    "— За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет? — Во всяком случае, не мы!" Хотяяя....)
    Ответить
    FRZZ
    1731834276
    Как раз то, что нужно РФС и сб. России, езжайте.
    Ответить
    samoilowu
    1731834306
    Мужики, кто любит ставить на спорт. Ищите в любом поиске 12 летний сервис прогнозов. Гарантии на все прогнозы. Игра до победы! Я сам 5 лет с ними играю. Ищите по фразе «серебряный прогноз». На первом месте выходят.
    Ответить
    BRO_football
    1731834334
    Если Бруней оплатит, то приедем)
    Ответить
    Таврида
    1731835046
    Рус, таньга давай.
    Ответить
    FWSPM
    1731845722
    Видимо оплата за матч была выше всяких ожиданий
    Ответить
    Яхта 16
    1731846753
    Интересно - они готовы оплатить перелеты и проживание? (Про взятки я уже молчу, тут все в скобках)
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 