Павлюченко ответил, сколько голов забил бы Брунею

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко оценил последних соперников команды.

В ноябре россияне победили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Россия отстранена от официальных матчей.

Команда пропустит ЧМ-2026.

«Честно, я, конечно, за то, чтобы сборная существовала, собиралась, играла и ребята встречались. Ну, при всeм уважении, даже эти игры в зачeт ФИФА, но с такими командами, на мой взгляд, играть нельзя. Это удар по самолюбию. Для меня это позорище.

Даже я бы оформил покер в матче с Брунеем. Дайте мне 45 минут – два-три гола забил бы в этом матче», – сказал Павлюченко.

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