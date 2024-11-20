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    Павлюченко ответил, сколько голов забил бы Брунею

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко оценил последних соперников команды.

    • В ноябре россияне победили Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
    • Россия отстранена от официальных матчей.
    • Команда пропустит ЧМ-2026.

    «Честно, я, конечно, за то, чтобы сборная существовала, собиралась, играла и ребята встречались. Ну, при всeм уважении, даже эти игры в зачeт ФИФА, но с такими командами, на мой взгляд, играть нельзя. Это удар по самолюбию. Для меня это позорище.

    Даже я бы оформил покер в матче с Брунеем. Дайте мне 45 минут – два-три гола забил бы в этом матче», – сказал Павлюченко.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    20.11.2024 15:08
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    Комментарии (1)
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    GREY DM
    1732108582
    С арифметикой беда.. 2-3 гола - это не покер.
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