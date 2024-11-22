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    • Мостовой: «Карпин тоже не играет матчи ветеранов. Мы с Онопко в защите обыграли бы Бруней»

    Мостовой: «Карпин тоже не играет матчи ветеранов. Мы с Онопко в защите обыграли бы Бруней»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин мог бы принять участие в матче ветеранов.

    «Я не мог принять участие в матче ветеранов по состоянию здоровья, это нормально. Как человек будет играть, когда не может? Карпин же тоже не играет матчи ветеранов, хотя Онопко играл и был одним из лучшим. По такой логике и Карпин мог сыграть.

    Я до сих пор остаюсь при мнении, что мы с Онопко в защите обыграли бы Бруней. Кто это такие – я до сих пор на знаю. То, что я увидел, – это не футболисты», – сказал Мостовой.

    • Ранее Карпин не согласился с тем, что он и Александр Мостовой обыграли бы сборную Брунея, так как экс‑футболист не играет даже в матчах ветеранов.
    • Сборная России в пятницу в Краснодаре разгромила Бруней со счетом 11:0, что стало самой крупной победой в истории национальной команды.

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    Источник: «Матч ТВ»

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