Винисиус Эутропио
Тренер
|Имя
|Винисиус
|Фамилия
|Эутропио
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|7 июня 1966
|Имя
|Винисиус
|Фамилия
|Эутропио
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|7 июня 1966
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Шапекоэнсе
|10
|3
|6
|1
|Дата
|Матч
|10.05.2015
|Шапекоэнсе
|2 : 1
|Коритиба
|17.05.2015
|Коринтианс
|1 : 0
|Шапекоэнсе
|24.05.2015
|Шапекоэнсе
|1 : 0
|Сантос
|31.05.2015
|Понте-Прета
|3 : 1
|Шапекоэнсе
|07.06.2015
|Фламенго
|1 : 0
|Шапекоэнсе
|21.06.2015
|Крузейро
|0 : 1
|Шапекоэнсе
|28.06.2015
|Шапекоэнсе
|1 : 1
|Спорт Ресифи
|02.07.2015
|Палмейрас
|2 : 0
|Шапекоэнсе
|13.07.2015
|Аваи
|2 : 1
|Шапекоэнсе
|19.07.2015
|Атлетико Паранаэнсе
|1 : 0
|Шапекоэнсе