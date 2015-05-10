Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Винисиус Эутропио

    Тренер
    Имя Винисиус
    Фамилия Эутропио
    Гражданство Бразилия
    Дата рождения 7 июня 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шапекоэнсе 10 3 6 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.05.2015 Шапекоэнсе 2 : 1 Коритиба
    17.05.2015 Коринтианс 1 : 0 Шапекоэнсе
    24.05.2015 Шапекоэнсе 1 : 0 Сантос
    31.05.2015 Понте-Прета 3 : 1 Шапекоэнсе
    07.06.2015 Фламенго 1 : 0 Шапекоэнсе
    21.06.2015 Крузейро 0 : 1 Шапекоэнсе
    28.06.2015 Шапекоэнсе 1 : 1 Спорт Ресифи
    02.07.2015 Палмейрас 2 : 0 Шапекоэнсе
    13.07.2015 Аваи 2 : 1 Шапекоэнсе
    19.07.2015 Атлетико Паранаэнсе 1 : 0 Шапекоэнсе
    • Читайте нас: 
    11