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    Тренер Брунея после 0:11 изъявил желание поработать в России

    Винисиус Эутропио, главный тренер сборной Бахрейна, не против поработать в России.

    – Вы можете представить, что однажды будете тренировать в России?

    – Я бы хотел поработать в России. Люди, с которыми я общался, хорошо отзываются о вашей стране. В том числе Гильерме. Я и сам сейчас кое-что увидел – тут высокий уровень.

    Я уже работал на ЧМ-2010 в штабе Карлоса Альберто Паррейры в сборной ЮАР, был в двух финалах Кубка Либертадорес, возглавлял «Флуминенсе», «Атлетико Паранаэнсе» и другие большие клубы. Работал в «Боливар», который входит в City Football Group. Несколько раз возглавлял «Шапекоэнсе».

    • Бруней накануне уступил России (0:11).
    • Команда еще сыграет с «Краснодаром».
    • В топ-клубах РПЛ тренировал только один бразилец – Зико в ЦСКА.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.11.2024 22:56
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1731790765
    ну вот и замена Семаку нарисовалась...
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    Max-Min-vkontakte
    1731791220
    А ведь он хорошо подготовился - сразу без запинки своë портфолио выложил;-)
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