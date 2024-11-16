Тренер Брунея после 0:11 изъявил желание поработать в России

Винисиус Эутропио, главный тренер сборной Бахрейна, не против поработать в России.

– Вы можете представить, что однажды будете тренировать в России?

– Я бы хотел поработать в России. Люди, с которыми я общался, хорошо отзываются о вашей стране. В том числе Гильерме. Я и сам сейчас кое-что увидел – тут высокий уровень.

Я уже работал на ЧМ-2010 в штабе Карлоса Альберто Паррейры в сборной ЮАР, был в двух финалах Кубка Либертадорес, возглавлял «Флуминенсе», «Атлетико Паранаэнсе» и другие большие клубы. Работал в «Боливар», который входит в City Football Group. Несколько раз возглавлял «Шапекоэнсе».

Бруней накануне уступил России (0:11).

Команда еще сыграет с «Краснодаром».

В топ-клубах РПЛ тренировал только один бразилец – Зико в ЦСКА.

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