Карпин только один раз выбирал соперника для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем участии в подборе соперников для национальной команды.

– Вы участвуете в выборе соперников для сборной России?

– Не приходится выбирать. Кажется, лишь однажды – между Брунеем и другой сборной, похуже.

И планирование календаря, как правило, выглядит так: есть такой-то соперник, с которым можно сыграть в такую-то дату.