Карпин только один раз выбирал соперника для сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем участии в подборе соперников для национальной команды.
– Вы участвуете в выборе соперников для сборной России?
– Не приходится выбирать. Кажется, лишь однажды – между Брунеем и другой сборной, похуже.
И планирование календаря, как правило, выглядит так: есть такой-то соперник, с которым можно сыграть в такую-то дату.
- В ноябре россияне разгромили Бруней со счетом 11:0.
- В марте сборная примет Замбию.
- На июнь запланированы товарищеские матчи с Беларусью и Нигерией.
Источник: Metaratings