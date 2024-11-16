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    Тренер Брунея поблагодарил сборную России за уважение

    Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио поблагодарил сборную России после 0:11.

    – Вам удалось пообщаться с тренером сборной России?

    – Нет, но игра его сборной мне понравилась. Я хотел бы поблагодарить Карпина, потому что его команда проявила к нам уважение на поле.

    – Она же вас разгромила, не сбавив темп даже после 5:0.

    – Об этом и речь. Футболисты сборной России не стали перебарщивать с финтами, когда игра была сделана. Ваша команда играла профессионально, прессинговала, нацеливалась на ворота, а не сбавляла темп, не чудила – это и есть уважение к сопернику. Для меня это важно. Если бы сборная России остановилась после пяти мячей, это было бы не по-футбольному.

    • Бруней идет в рейтинге ФИФА 184-м.
    • Команду тренирует бразилец Винисиус Эутропио.
    • Ни один игрок Брунея не выступает за пределами страны.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:08
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    Комментарии (6)
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    qwertyйцукен
    1731778920
    Если бы сборная России остановилась после пяти мячей, это было бы не по-футбольному.======= Поблагодарил что после пяти остановилась на одинадцати. Бруней это то, что нужно для России. На таких соперниках Россия оттачивает свое мастерство, сыграность игроков.А также волю к победе.Это когда проигрывая, необходимо собрать всю волю в кулак и превратить казалось бы поражение в победу. Именно такие матчи необходимы России для подготовки к чемпионату мира 2046.
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    ...уефан
    1731780794
    ...короче, всем уважуха! - "Ты меня уважаешь? Я тебя очень уважаю!" - Как у двух бухих...
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    зиргай
    1731781950
    сочи - ростов = ремикс Карпина
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    Cleaner
    1731782276
    К брунейцам вопросов нет. Я их даже зауважал за их адекватность, открытость и дружелюбие. Молодцы ребята!
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    ALEX ML
    1731782654
    Ну теперь можно замахнуться на рекорд и победить СДЮШОР
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