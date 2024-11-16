Тренер Брунея поддержал Галицкого, у которого онкология

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио восхитился инфраструктурой «Краснодара».

«Меня настолько понравился стадион, что в день матча я рассказал об этом Гилерме. Он ответил, что арена входит в число пяти лучших в мире, среди футбольных. Вообще я работал в клубах с классной инфраструктурой. У «Атлетико Паранаэнсе» десять полей и два отеля, но Краснодар всe равно впечатлил.

Гилерме рассказал мне про молодой клуб и про бизнесмена, который вложил много денег в футбол, преобразовав всe. Мне сказали, что этот человек болен. Нас так приняли, что мне хотелось пожелать ему здоровья. Просто передать ему слова поддержки и благодарности», – сказал Эутропио.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году.

У клуба 0 трофеев.

Галицкий последние годы борется с онкологическим заболеванием.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов