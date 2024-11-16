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    Реакция тренера Брунея на 0:11 от России

    Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио прокомментировал исход товарищеского матча против России (0:11).

    • Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.
    • Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.
    • Следующий соперник – Сирия (19 ноября).

    «В этом матче мы не смогли проявить себя, но у нас все впереди. Мы знали, что игра будет трудной, поскольку сборная России – очень сильный соперник.

    Самым большим вызовом во время игры для нас было выйти с хорошим настроем. Это не было позором! Мы готовились к игре и с уважением относились к сопернику», – сказал Винисиус.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (5)
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    The only one
    1731745767
    а что может сказать гл. тренер сутки назад принявший команду?
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    acor94
    1731747672
    Винисиус здорового человека.
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    Mirak92
    1731747807
    мега сборная в раздевалке - ууухууу 11-0 сборная Брунея в раз девалке ( нюхая деньги ) ухуууухууу
    Ответить
    FWSPM
    1731748564
    Забирайте бусы и водку и по домам
    Ответить
    oyabun
    1731750340
    Больно было смотреть на лицо вратаря Брунея. Там отчетливо виделось обиженное недоумение: "За что мне всё это!? Мама, забери меня домой!"
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