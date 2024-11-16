Реакция тренера Брунея на 0:11 от России

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио прокомментировал исход товарищеского матча против России (0:11).

Это новый рекорд сборной по голам за одну игру.

Команда Карпина выиграла 5 матчей подряд с общим счетом 30:0.

Следующий соперник – Сирия (19 ноября).

«В этом матче мы не смогли проявить себя, но у нас все впереди. Мы знали, что игра будет трудной, поскольку сборная России – очень сильный соперник.

Самым большим вызовом во время игры для нас было выйти с хорошим настроем. Это не было позором! Мы готовились к игре и с уважением относились к сопернику», – сказал Винисиус.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов