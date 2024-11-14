Тренер Брунея заявил, что из основной сборной в Россию приехали только шесть человек

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио сообщил, что у команды перед матчем с Россией возникли проблемы с комплектованием.

«Мы готовились к игре всего два дня. Из основной сборной с нами шесть человек. Остальные игроки – из молодежной команды. Некоторым долго делали документы перед отъездом», – сказал бразилец Эутропио.

Россия и Бруней сыграют в Краснодаре 15 ноября.

19 ноября Россия сыграет с четвертьфиналистом последнего Кубка Азии Сирией.

Россия отстранена от официальных матчей.

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