Тренер Брунея заявил, что из основной сборной в Россию приехали только шесть человек

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио сообщил, что у команды перед матчем с Россией возникли проблемы с комплектованием.
«Мы готовились к игре всего два дня. Из основной сборной с нами шесть человек. Остальные игроки – из молодежной команды. Некоторым долго делали документы перед отъездом», – сказал бразилец Эутропио.
- Россия и Бруней сыграют в Краснодаре 15 ноября.
- 19 ноября Россия сыграет с четвертьфиналистом последнего Кубка Азии Сирией.
- Россия отстранена от официальных матчей.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов
Источник: телеграм-канал Kub Mash