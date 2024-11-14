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  • Тренер Брунея заявил, что из основной сборной в Россию приехали только шесть человек

Тренер Брунея заявил, что из основной сборной в Россию приехали только шесть человек

14 ноября 2024, 01:00
9

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио сообщил, что у команды перед матчем с Россией возникли проблемы с комплектованием.

«Мы готовились к игре всего два дня. Из основной сборной с нами шесть человек. Остальные игроки – из молодежной команды. Некоторым долго делали документы перед отъездом», – сказал бразилец Эутропио.

  • Россия и Бруней сыграют в Краснодаре 15 ноября.
  • 19 ноября Россия сыграет с четвертьфиналистом последнего Кубка Азии Сирией.
  • Россия отстранена от официальных матчей.

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Источник: телеграм-канал Kub Mash
Россия. Премьер-лига Бруней Эутропио Винисиус
Комментарии (9)
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Борис34684
1731565799
Я думаю, что если российские игроки серьёзно отнесутся к матчу, то могут и выиграть с минимальным счетом
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andr45
1731571791
Сбродной РФ предстоит тяжелое испытание - аж ШЕСТЬ человек из основного состава сборной самого Брунея прилетело на игру. Тем не менее, надо быть оптимистами и верить в наших парней, которые при благоприятном стечении обстоятельств могут и не проиграть) Все же, как-никак, по данным на 24 октября 2024 года, рейтинг сборной Брунея по футболу — 184 в рейтинге ФИФА СПРАВОЧНО Султанат Бруней расположен в Юго-Восточной Азии, на северо-западном берегу острова Калимантан]. Омывается Южно-Китайским морем. Граничит только с Малайзией. Площадь — 5,8 тыс. км². Численность населения — 464 478 человек
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subbotaspartak
1731573947
Срамота...
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zigbert
1731599761
Совсем все печально.
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