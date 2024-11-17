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    Жирков: «Не жалею, что подсел на кальян»

    Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о пристрастии к кальяну.

    – Почему вы главный по кальяну в российском футболе?

    – Не знаю, кто еще этим так увлекался. Всех не спрашивал. Надо по всем футболистам опрос провести.

    Сейчас, думаю, мало кто курит это. В наше время эту гадость завезли, и поэтому я подсел. В принципе не жалею об этом.

    • Жирков завершил карьеру в 2022 году.
    • За Россию он сыграл 105 матчей, забил 2 гола.
    • Сейчас Жирков получает тренерскую лицензию.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    17.11.2024 16:18
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    Комментарии (18)
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    1731851966
    Не жалею,не зову,не плачу-эту гадость всюду я курю,увяданьем богача охвачен,я того,кто ввёз-благодарю.
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    Spartak_forv@
    1731852670
    Да,сейчас другой уровень,все с сосками во рту по улице бродят, выдувая на ходу)
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    Айболид
    1731853746
    Курение - зло . Даже больше зло , чем синька .
    Ответить
    Plyash
    1731854298
    Ничего,Юра,у тебя ещё будет время пожалеть.Как бы только поздно не было.
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    Desma
    1731854520
    Сегодня на кальян подсел, завтра на коноплю и пошло поехало.........
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    САДЫЧОК
    1731858585
    Один на пиво подсел, другой на маразм(Мостовой) Этот хренов интеллектуал на кальян! Это же отрицательные герои нашего времени! Зачем их пиарить и тем более платить за интервью и Немалые деньги , особенно на МатчТВ!
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    DMитрий
    1731860066
    А ребята из этих: Билан и Ко «Не жалею, что мой пукан подсел на кукан»
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    FWSPM
    1731865439
    Какие твои годы...еще пожалеешь
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    zigbert
    1731919750
    Завезти могут что угодно но голова все таки должна соображать у взрослого человека.
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