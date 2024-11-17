Жирков: «Не жалею, что подсел на кальян»

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о пристрастии к кальяну.

– Почему вы главный по кальяну в российском футболе?

– Не знаю, кто еще этим так увлекался. Всех не спрашивал. Надо по всем футболистам опрос провести.

Сейчас, думаю, мало кто курит это. В наше время эту гадость завезли, и поэтому я подсел. В принципе не жалею об этом.

Жирков завершил карьеру в 2022 году.

За Россию он сыграл 105 матчей, забил 2 гола.

Сейчас Жирков получает тренерскую лицензию.

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