Известный медийный футболист пристыдил «Динамо»

Полузащитник «Амкала» Михаил Прокопьев прокомментировал победу над «Динамо».
Медийная команда обыграла московский клуб в товарищеском матче со счетом 3:2. Встреча проходила на «ВТБ Арене».
– Вас перед матчем сравнили с квадроберами...
– Гав-гав-гав.
– А чтобы было понятно людям из «Динамо»?
– Я не знаю, о чем думали в «Динамо», когда это говорили. Если это прогрев матча, то выдам им респект, что дошли до этого. А так если квадроберы обыгрывают команду, то кто это тогда? Стыдно мне бы было на их месте, но они попытались.
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