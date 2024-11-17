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    Известный медийный футболист пристыдил «Динамо»

    Полузащитник «Амкала» Михаил Прокопьев прокомментировал победу над «Динамо».

    Медийная команда обыграла московский клуб в товарищеском матче со счетом 3:2. Встреча проходила на «ВТБ Арене».

    – Вас перед матчем сравнили с квадроберами...

    – Гав-гав-гав.

    – А чтобы было понятно людям из «Динамо»?

    – Я не знаю, о чем думали в «Динамо», когда это говорили. Если это прогрев матча, то выдам им респект, что дошли до этого. А так если квадроберы обыгрывают команду, то кто это тогда? Стыдно мне бы было на их месте, но они попытались.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2024 21:11
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    Комментарии (2)
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    serglider
    1731877424
    Кто этот человек? В чем заключается его известность? Ежу понятно, что треш ток становится неотъемлемой частью любого спортивного мероприятия))) Тысячи зрителей купились же на этот дешевый трюк придя на этот матч? Ну, а бабки не пахнут...
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    Питерский князь
    1731924744
    Квадроберы, с древнефанатского, это болельщики срамтака.
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