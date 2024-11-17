Комик Филипп Воронин оригинально ответил на сравнения с квадроберами

Защитник «Амкала» Филипп Воронин прокомментировал победу над «Динамо».

Медийная команда обыграла московский клуб в товарищеском матче со счетом 3:2. Встреча проходила на «ВТБ Арене».

– Была жаркая пикировка между Андреем Сибсканой и Андреем Сметаниным.

– Хотите прикол, я один раз со Сметаниным играл в футбол! Мне было 14 лет. Это был турнир под названием «Забей гол, фанат». Там Сметанин был в воротах. Так что меня это легенда. То, что он обсуждает команду, к которой я имею отношение, для меня честь.

– Вы забили ему?

– Не-не, я никогда в жизни не забивал.

– Сметанин назвал вас квадроберами. Михаил Прокопьев погавкал.

– Мяу-мяу (смеется).

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