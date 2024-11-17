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    • Комик Филипп Воронин оригинально ответил на сравнения с квадроберами

    Комик Филипп Воронин оригинально ответил на сравнения с квадроберами

    Защитник «Амкала» Филипп Воронин прокомментировал победу над «Динамо».

    Медийная команда обыграла московский клуб в товарищеском матче со счетом 3:2. Встреча проходила на «ВТБ Арене».

    – Была жаркая пикировка между Андреем Сибсканой и Андреем Сметаниным.

    – Хотите прикол, я один раз со Сметаниным играл в футбол! Мне было 14 лет. Это был турнир под названием «Забей гол, фанат». Там Сметанин был в воротах. Так что меня это легенда. То, что он обсуждает команду, к которой я имею отношение, для меня честь.

    – Вы забили ему?

    – Не-не, я никогда в жизни не забивал.

    – Сметанин назвал вас квадроберами. Михаил Прокопьев погавкал.

    – Мяу-мяу (смеется).

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.11.2024 22:15
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    Комментарии (5)
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    qwertyйцукен
    1731873004
    Сметанин назвал вас квадроберами. Михаил Прокопьев погавкал. – Мяу-мяу (смеется).======= Для вас смех.уёчки, а вот Володин ,председатель Государственной думы сказал---Квадроберы это проект вражеского Запада по обесчеловечиванию россиян. Вот оно чо.
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