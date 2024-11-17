Личка: «Потратил все деньги на месяц на штраф за мат – теперь брат меня спасает»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал свой штраф за мат.

КДК оштрафовал чеха на 50 тысяч рублей за матерное слово на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (1:1).

Ранее Личка сообщал, что тратит в месяц 50 тысяч.

Марцел в России с 2020 года.

– Вы говорили, что живете на 50 тысяч рублей в месяц. Что делать после штрафа от КДК, который как раз в таком размере?

– Вся сумма ушла! Брат Марио (входящий в тренерский штаб «Динамо» – прим. «Бомбардира») меня спасает! Но если серьезно, в «Динамо» шикарные условия на базе, честно! Можно сказать, люксовые! Не во всех командах Европы есть такое.

Покупаю что-то в гипермаркете, куда-то сходим с Марио в кафе. Но денег много не тратится. С женой можем сходить в Zara. Дорогие вещи я теперь не покупаю, хотя мне всегда нравились Dior и Louis Vuitton.

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