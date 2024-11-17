«Динамо» может продолжить сотрудничество с Мостовым

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможности взаимодействовать с экс-полузащитником «Спартака» и сборной России Александром Мостовым после прохождения им тренерской стажировки у бело-голубых.

«Мостовой перешел из спортивного блока в коммерческий. Шучу. Мы продолжили общение, ему нравится с нами взаимодействовать. Будем думать, как его интегрировать во взаимодействие с «Динамо», – сказал Пивоваров.

Мостовой проходит обучение в академии РФС, чтобы получить тренерскую лицензию.

В ноябре он прошел стажировку в «Динамо» в штабе Марцела Лички.

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