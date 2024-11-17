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    «Динамо» может продолжить сотрудничество с Мостовым

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможности взаимодействовать с экс-полузащитником «Спартака» и сборной России Александром Мостовым после прохождения им тренерской стажировки у бело-голубых.

    «Мостовой перешел из спортивного блока в коммерческий. Шучу. Мы продолжили общение, ему нравится с нами взаимодействовать. Будем думать, как его интегрировать во взаимодействие с «Динамо», – сказал Пивоваров.

    • Мостовой проходит обучение в академии РФС, чтобы получить тренерскую лицензию.
    • В ноябре он прошел стажировку в «Динамо» в штабе Марцела Лички.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.11.2024 20:58
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    Комментарии (1)
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    DOCTOR PENALTY
    1731906392
    Это будет сильный маркетинговый ход Динамо. А вот родной Спартак опять остался на обочине, нет мозга у руководства клуба. *****! (((
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