Товарищеский матч. «Динамо» проиграло «Амкалу» (2:3)

«Динамо» проиграло медиаклубу «Амкал» в товарищеском матче со счетом 2:3.

В первом тайме команды обменялись голами. У бело-голубых отличились Денис Макаров и Ярослав Гладышев, у «Амкала» забили Максим Пичугин (с пенальти) и Антон Карпов (Чужой).

Пичугин реализовал 11-метровый, назначенный за нарушение в штрафной площади «Динамо» голкипером Андреем Кудравцом на форварде Степане Костюкове. В результате столкновения игрок «Амкала» получил открытый перелом ноги.

В начале второго тайма Пичугин забил свой второй гол в матче, который оказался победным.

В начале игры за «Динамо» сыграл актер Павел Деревянко, а в конце на поле вышла экс-фигуристка Евгения Медведева.

Товарищеский матч

Динамо (Москва) – Амкал (Москва) – 2:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Макаров, 10; 1:1 – Пичугин, 19 (с пенальти); 1:2 – Карпов, 22; 2:2 – Гладышев, 45+1; 2:3 – Пичугин, 47.

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