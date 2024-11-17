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    Товарищеский матч. «Динамо» проиграло «Амкалу» (2:3)

    «Динамо» проиграло медиаклубу «Амкал» в товарищеском матче со счетом 2:3.

    В первом тайме команды обменялись голами. У бело-голубых отличились Денис Макаров и Ярослав Гладышев, у «Амкала» забили Максим Пичугин (с пенальти) и Антон Карпов (Чужой).

    Пичугин реализовал 11-метровый, назначенный за нарушение в штрафной площади «Динамо» голкипером Андреем Кудравцом на форварде Степане Костюкове. В результате столкновения игрок «Амкала» получил открытый перелом ноги.

    В начале второго тайма Пичугин забил свой второй гол в матче, который оказался победным.

    В начале игры за «Динамо» сыграл актер Павел Деревянко, а в конце на поле вышла экс-фигуристка Евгения Медведева.

    Товарищеский матч

    Динамо (Москва) – Амкал (Москва) – 2:3 (2:2)

    Голы: 1:0 – Макаров, 10; 1:1 – Пичугин, 19 (с пенальти); 1:2 – Карпов, 22; 2:2 – Гладышев, 45+1; 2:3 – Пичугин, 47.

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    17.11.2024 19:07
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    ...уефан
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    ...шоу удалось - баба на поле и артист и ноги пополам ломали. Только зачем?. Показать, что психологический настрой на поле важнее, чем цифры в зарплатной ведомости?...
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