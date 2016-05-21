На пост главного тренера «Динамо» руководство клуба рассматривает несколько претендентов

По словам члена совета директоров «Динамо» Сергея Сысоева, клуб имеет список из нескольких претендентов на пост нового главного тренера клуба. Тем не менее, какие-то конкретные фамилии он называть отказался. Напомним, сегодня бело-голубые уступили «Зениту» (0:3) в матче 30-го тура РФПЛ и покинули высший российский дивизион.

В данный момент должность исполняющего обязанности наставника столичной команды занимает Сергей Чикишев. При нем «Динамо» провело три последних встречи первенства, проиграв их с общим счетом 1:7.

По информации СМИ, в число кандидатов на кресло главного тренера бело-голубых входят Юрий Семин и Дмитрий Черышев.